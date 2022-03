Murió un camarógrafo de Fox News cubriendo la invasión rusa en Ucrania

Así lo confirmó la misma agencia de noticias en un comunicado; quien, además, indicó que el corresponsal, Benjamin Hall; también resultó herido en el mismo incidente.

Es de mencionar que, Hall fue sometido a varias cirugías y su estado de salud es crítico. Todavía no hay noticias del estado de la productora que les acompañaba, Alexandra Kuvshinova.

En el comunicado, la CEO de Fox News, Suzanne Scott; señaló que Zakrzewski, tenía 52 años y era un experimentado reportero de guerra.

“Pierre era un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales de ‘Fox News’; desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su largo trabajo con nosotros”, dijo.

Horrible news to report: Fox cameraman Pierre Zakrzewski was killed in the same attack that wounded correspondent Benjamin Hall. I worked with Pierre many times around the world. He was an absolute treasure. Sending our most heartfelt prayers to Pierre's wife and family.

— John Roberts (@johnrobertsFox) March 15, 2022