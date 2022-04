Murió en voraz incendio luego de salvar a sus hijos

La Policía del distrito de Brooklyn en Nueva York, informó que al menos 16 resultaron heridos durante un tiroteo en una estación del metro de éste estado.

De acuerdo a las autoridades, los ciudadanos resultaron heridos por disparos dentro del subterráneo; aunado a que encontraron algunos explosivos sin detonar en el lugar. Explicaron, que posiblemente fueron dejados allí por el agresor que se dio a la fuga.

Los testigos indican, que un hombre que llevaba una máscara y un chaleco antibalas disparó; según informaron a las fuentes policiales este 12 de abril.

Vale mencionar, que el hecho se produjo durante un trayecto matutino en la estación de metro de la calle 36; específicamente en el sector de Sunset Park, en Brooklyn, Nueva York.

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1513884535057960963?s=20&t=RgYpvYeuJTo7eHDoKBSxOw

Respecto al presunto agresor, indicaron que huyó del lugar y aún no ha sido capturado. Aún siguen las investigaciones.

En este sentido, un portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York informó; que las autoridades encontraron en la estación algunos dispositivos sin detonar.

Aunado a lo anterior, señalaron que los artefactos podrían haber sido arrojados allí por el sospechoso, quien tampoco ha sido identificado.

Posteriormente, la Policía de Nueva York informó a través de su cuenta de Twitter; que «no hay artefactos explosivos activos en este momento».

Vale destacar, que fotos publicadas por testigos en las redes sociales muestran a algunas personas ensangrentadas; desde la plataforma del metro, así como una fuerte presencia policial.

De igual manera, las autoridades neoyorkinas han puesto bajo protección a los estudiantes de varias escuelas locales; mientras buscan al autor del ataque.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022