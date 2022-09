Muere joven zuliano arrastrado por un río en selva del Darién

Compartir

Un joven oriundo del estado Zulia murió ahogado tras ser arrastrado por un río en la selva del Darién, el peligroso trayecto que conecta a Colombia y Panamá.

La mañana de jueves 15 de septiembre, José Ricardo Ocando Nava de 21 años; entró a la peligrosa selva junto a otras 20 personas; con el fin de llegar a los Estados Unidos para darle una mejor vida a su madre y hermana.

Dos días después cuando pasaba el río Membrillo, el último en cruzar dentro del Darién murió ahogado. El agua le llegaba al pecho y la corriente era fuerte contó el tío de la víctima al equipo de El Pitazo.

“Yo lo noté nervioso, como dudoso, y le dije: ‘quedate tranquilo, este es el último. Ya la pasamos’”, indicó su primo Ciro Nava a su padre.

“El río lo arrastró. Papi, yo vi cuando mi hermano se dio con una piedra. Ahí me desesperé y me tiré dos veces al río, corrí y corrí, pero no lo alcancé. La gente corría detrás de mí y me decía que parara que me podía perder”, señaló Nava.

El joven oriundo del Zulia murió ahogado en el río Membrillo del Darién

Así mismo, desmintió que su sobrino murió por salvarle la vida a un bebé. “Eso es mentira. A ellos les tocó atravesar el río en grupo, iban cuatro: mi hijo Ciro, otro sobrino, Ricardo y una muchacha. Ellos iban agarrados de unas mochilas, uno detrás de otro, y Ricardo y la muchacha se soltaron. A la muchacha la rescataron en un islote, el cuerpo de mi sobrino no aparece”, detalló.

Jóse Ricardo viajó junto a otras 20 personas, la mayoría primos, amigos y vecinos del sector Belloso, en el centro de Maracaibo, donde residía con su mamá y su hermana mayor.

Vale mencionar que este sería el fue el segundo intento de Ricardo en migrar a Estados Unidos; donde se encontraría con su papá, Richard Ocando, en Texas.

La primera vez fue en noviembre de 2021, Viajó a México, pero lo deportaron junto con un grupo de migrantes venezolanos.

