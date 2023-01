Murió Lisa Loring, la primera actriz en interpretar a Merlina

Compartir

La actriz estadounidense, Lisa Loring, quien interpretó a Merlina en la primera versión de la popular serie de televisión La Familia Addams, murió a los 64 años de edad la noche del sábado del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California).

Así lo dio a conocer este lunes, The Hollywood Reporter quien detalló que Loring falleció por complicaciones de un derrame cerebral; causado por presión arterial alta, dijo su hija Vanessa Foumberg a la revista.

Loring alcanzó el estrellato al personificar a la primera Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión; también interpretó el mismo personaje en la película para la televisión realizada en 1977 titulada Halloween with the New Addams Family.

Lisa Loring personificó a Merlina en 1964

Además, tuvo un papel en la telenovela As the World Turns, según el medio.

“Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) cogidas de la mano”, dijo su hija tras el fallecimiento.

Aunque interpretó el personaje de Merlina durante solo dos años a partir de 1964, marcó la pauta para posteriores versiones del rol; que ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega, quien recrea un famoso baile de Loring.

