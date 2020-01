Murió Raúl Amundaray el galán clásico de Venezuela

El primer actor Raúl Amundaray, uno de los más importantes de la televisión venezolana, murió este martes 21 de enero a los 80 años de edad. El actor, conocido por su trabajo en telenovelas como El derecho de nacer, murió en Houston, Estados Unidos, y es considerado el galán clásico de los venezolanos.

A esta hora se desconoce el motivo de su fallecimiento, pero su esposa, Keyla Díaz de Amundaray, señaló que el artista estaba delicado de salud.

Amundaray, también locutor y profesor de actuación, tuvo una larga trayectoria en producciones como Historia de tres hermanas, Cristina, La usurpadora, Raquel, Piel de zapa, entre otras.

Murió el galán clásico de Venezuela

Pero su personaje más recordado y citado es Albertico Limonta en El derecho de nacer, considerada uno de los primeros éxitos de la televisión venezolana.

La telenovela cuenta es acerca de una joven que queda embarazada de un hombre casado y va al médico para abortar. Pero la historia que él le cuenta puede hacerla cambiar de opinión.

El derecho de nacer está basada en la radionovela cubana del mismo nombre y original de Félix Caignet. Se han hecho versiones en Puerto Rico, Ecuador, Perú, Brasil y México.

Durante su vida Amundaray trabajó con actrices como Eva Moreno, Conchita Obach, Doris Well, Lupita Ferrer, Mayra Alejandra y María Conchita Alonso. Aunque su pareja más habitual en las telenovelas era Marina Baura, con quien protagonizó clásicos del género como Cristina, La usurpadora, La abandonada, Valentina y Resurección.

«No puedo estar arrepentido»

Conocido como el «eterno galán», Amundaray anunció en 1992 que no iba a actuar nunca más en telenovelas para enrumbarse en la producción de una serie de unitarios llamada «grandes dramas de la televisión.

Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber trabajado en telenovelas, expresó: «No, no puedo estar arrepentido de ello porque a la telenovela le debo lo que soy hoy día«.

Sin embargo, apareció luego en El perdón de los pecados, Todo por tu amor, El país de las mujeres, Las González, Voltea pa’que te enamores, entre otras.

En el momento en que anunció aquel retiro de las telenovelas, hizo algunas críticas al género: «Considero que eso ya es etapa superada. Creo que es hora de darle al público televidente algo distinto, de calidad y con mensajes inteligentes. Ya basta de la eterna historia de la criada que se casa con el millonario. La televisión tiene 37 años y no podemos continuar dándole más de lo mismos al público».

El cielo se viste de gala

Artistas que trabajaron o eran admiradores de Amundaray expresaron sus condolencias en sus redes sociales. Lupita Ferrer dijo en su Instagram: «El cielo se viste de gala para recibir al galán de galanes. Tremendo señor. Gracias por tanto. Siempre le recordaremos. Descanse en paz».

El escritor Leonardo Padrón aseguró que Amundaray fue el actor venezolano que mejor representó el arquetipo del galán clásico.

«Marcó tremendamente toda una época de la telenovela venezolana. Se convirtió en la suma de todos sus personajes. Fue un caballero. Lamento mucho su muerte», expresó.

