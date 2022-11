Murky Claw lanza nueva producción discográfica el EP «M3TAVERSE»

Compartir

La banda venezolana de metal alternativo, Murky Claw, radicados entre Argentina, Chile y España, presenta su nueva producción EP «M3TAVERSE» (2022).

Este EP fue mezclado, masterizado y coproducido por Federico Agreda Álvarez conocido como Dj Zardonic, venezolano radicado en Alemania.

Murky Claw formada en el año 1996 en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, está conformada actualmente por:

Luis Canela (Voz) radicado en Londres, Reino Unido, Luis Correa (Guitarra/Bajo) en Santiago de Chile y Marcel Piña (Guitarra) en las Islas Canarias, España, lanzaron su primera producción discográfica “Jibaku” (2004), adentrándose como una de las bandas de cabecera del metal alternativo de Venezuela junto a Candy66, Subsonus, Liqüet, Después De Vieja, Decibel y Agresión.

Este año 2022 han regresado con «M3TAVERSE», en el que se evidencia la evolución musical en esta nueva faceta de Murky Claw, conservando la esencia de su “metal guaro” con elementos alternativos y la melodía explosiva que los caracteriza desde sus inicios, reflejados en los cuatro temas que conforman el EP “For Your Laughter”, “Dog Child”, “Metaverse” y “Heroes”.

Sobre cada tema de «M3TAVERSE» de Murky Claw, Luis Canela comentó:

For Your Laughter: La letra describe las dificultades que afrontamos los padres, nuestras frustraciones y dificultades, pero sobre todo el esfuerzo que realizamos para proteger la sonrisa y felicidad de nuestros hijos, aun cuando en ocasiones no lo hagamos de la mejor manera.

«Musicalmente es uno de los temas que más me gusta, el riff inicial parece simple, gracias a la batería que tiene, pero es en realidad super complejo y va como flotando entre los tiempos, está muy bien logrado. Este tema y este EP en general juega mucho con los tiempos, es la producción en la que hemos experimentado más con los ritmos».

Nota de prensa

