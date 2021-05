Realizarán un musical basado en canciones de Britney Spears

Tras varios retrasos, el musical «Once Upon a One More Time», basado en las canciones de la cantante Britney Spears, se estrenará en noviembre próximo en Washington DC.

La Shakespeare Theatre Company anunció que el próximo 30 de noviembre al 2 de enero de 2022, será el musical “Once Upon a One More Time” con temas de la cantante estadounidense Britney Spears.







El Sidney Harman Hall de Washington, DC, será el escenario para “Once Upon a One More Time”, escrito por Jon Hartmere y dirigido por Keone y Mari Madrid.

De acuerdo con Shakespeare Theatre Company, “Once Upon a One More Time” es una historia de princesas de cuentos de hadas clásicos, como Cenicienta, Blancanieves y La Sirenita, que se reúnen en un club de lectura quincenal.

Gracias a un hada madrina rebelde, las princesas tienen una revelación: la vida es mucho más que vestidos hechos por pájaros y un beso de amor de verdad.

La obra contará con temas como: “Oops!… I Did It Again”, “Lucky”, “Stronger” y “Toxic” y tiene como objetivo romper el zapato de cristal y reclamar la versión más feliz de uno mismo.

Cabe destacar que Britney Spears no participará en el musical “Once Upon a One More Time”.

ACN/ Los 40

