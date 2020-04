Henrique Capriles anunció el nacimiento de su primera hija

El Exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski anunció el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con la animadora Valeria Valle.

Nació la hija de Capriles y Valeria Valle

A través de un vídeo este lunes 06 de abril nació la hija de Capriles, su primera hija llamada Sofía del Valle. Así lo anunció en sus redes sociales e inmediatamente genero muchas felicitaciones de sus seguidores.

Asimismo, el líder opositor describió el nacimiento de su primogénita como “un comienzo lleno sueños y esperanza”.

Horas antes, Capriles Radonski había adelantado que Valeria estaba a punto de dar a luz. Así publicó una foto junto a la presentadora desde la habitación de una clínica en la espera de la llegada de su primogénita.

Detallo en ese entonces, “Y acá vamos, en las manos de Dios, nuestra santa madre Virgen del Valle y un extraordinario equipo médico”.

De este modo, en el mes de noviembre se dio a conocer la noticia del embarazo de Valeria Valle. La presentadora dejó en evidencia su pancita durante un desfile organizado por Auri Castillo. Aunque en primera instancia no reveló quien era el padre de la criatura, horas después Henrique Capriles anunció que se convertiría en papá.

“Es fuerte, pero siento que he tenido suerte porque lo he vivido muy tranquila. Las náuseas no me han molestado tanto, ni los mareos. En tal caso creo que el primer mes fue el más fuerte, porque tienes todos los cambios hormonales que te afectan sobre todo el lado emocional…», dijo Valle sobre sus primeros meses de gestación en una entrevista.

ACN/ Gossipvzla

No dejes de leer: Juan Luis Guerra estrena tema cristiano sobre el covid-19

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN