Ya nació la hija de Nacho y Melany Mille

View this post on Instagram

Hoy nació en Pampatar, estado Nueva Esparta, la primera hija de Nacho y Melanny Mille. La bebé, cuyo nombre no se conoce todavía, llegó al mundo por cesárea en la Maternidad "El Ángel", ubicada en la avenida Aldonza Manrique, del estado oriental. Fuentes allegadas a la pareja revelaron que el ganador del Grammy Latino pidió que la clínica privada fuese cerrada en aras de la llegada de la primera niña de su familia. Todavía no se conoce el nombre de la bebé, fruto de la relación sentimental que el cantante sostiene desde el año pasado con la animadora y ex participante del Miss Venezuela 2015, ni cuánto pesó o midió. La pareja, que reside en la isla desde hace varios meses, tardó siete meses en confirmar el embarazo de la modelo y ex conductora del programa Lo actual del canal Televen. Fuente: @yolilu