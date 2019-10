Nacionales de Washington tocó el cielo con su Serie Mundial (+ vídeos)

Nacionales de Washington se tituló en la Serie Mundial 2019 y lo hizo a su manera, ganando el séptimo juego en el diamante de Astros de Houston 6-2, gracias a un Max Scherzer que guapeó cinco entradas y los bates que brillaron en el momento justo para dar el gran golpe.

El Minute Maid Park vio perder en cuatro ocasiones a su equipo en el Clásico de Otoño, algo que jamás había ocurrido en la historia de las Series Mundiales, que un equipos se coronara a lo que se puede llamar, el nuevo estilo, donde la localía jamás fue un factor importante.

Aunque Scherzer se fue sin decisión, los cinco innings que trabajó aguantó unos bates siderales que no pudieron dar el batazo oportuno para lograr alzar su segundo título en tres años.

Astros se fue arriba 2-0, con una carrera en el jonrón solitario del cubano Yuly Gurriel en la parte baja del segundo tramo y la otra con sencillo en el quinto de Carlos Correa.

Pero fue en el séptimo episodio cuando los bates capitalinos sonaron primero al abridor Zack Greinke con el cuadrangular de Anthony Rendón que acercó la pizarra 2-1.

Luego se embasó el novel boricua Juan Soto y de nuevo otro batazo de cuatro esquinas del curtido Howie Kendrick ante el relevista William Harris puso arriba a Washignton 3-2.

En el octavo inning, Juan Soto abonó otra rayita y Adam Eaton silenció aún más al estadio con imparable que trajo a la postre las dos carreras que sellaron la victoria que le brindó a Washington su segunda corona, luego de 95 años, cuando lo hicieron con el nombre de Senadores.

Por Astros, José Altuve de 5-1; Robinson Chirinos de 4-0.

Por Nacionales, Asdrúbal Cabrera de 3-1.

Nacionales de Washington se tituló y como lo dijo su manager Dave Martínez, este equipo jamás se rindió. Para muestra un botón.

En mayo tenía marca de 19-31, que los dejaba por allá tirados en su división, pero con el paso de los meses, especialmente en septiembre hizo la tarea para ganar su chance para ir por el Comodín del Viejo Circuito.

De ahí en adelante venció en ese único juego a Cerveceros, en Milwaukee. Despidió al equipo con más victoria en la ronda regular, Dodgers de Los Ángeles y barrió a Cardenales de San Luis para alzarse con la Serie de Campeonato.

Abrió la Serie Mundial con dos victorias de visitante, para luego perder los tres en casa para otra vez, por enésima vez venir de atrás y ganar los Juegos 6 y 7 para coronarse en casa ajena. Una y otra vez.

Para llegar al séptimo juego había que ganar el sexto y esa misión la cumplió Stephen Strasburg, quien lanzó pelota de 8.1 innings.

A esto hay que sumar su triunfo en Houston en el arranque de la Serie, fue suficiente para llevarse el título de «Más Valioso» del Clásico de Otoño. Su récord en postemporada fue de 5-0.

Pero los bates despertaron en el momento justo, con Juan Soto, Adam Eaton, Howie Kendrick, Anthony Rendón y compañía. Por los menos los tres primeros también pudieron haberse llevado el «MVP».

Tres llegaron en el transcurso de ese año, primero el derecho aragüeño Aníbal Sanchez, firmó por dos rtemporadas y 19 millones de dólares en diciembre de 2018 procedente de Atlanta.

Luego piso la capital el zuliano Gerardo Parra y después el anzoatiguense Asdrúbal Cabrera, ambos dejados en libertad por Gigantes y Mets, respectivamente, pues los tres ganaron su anillo.

Por su parte, el coach de bullpen, el caraqueño y exreceptor Henry Blanco sumó su segundo trofeo al obtenido en 2016 en la misma función con Cachorros de Chicago.

En 1924 la capital estadounidense se coronó con Senadores al imponerse en siete juego (4-3) a Gigantes de Nueva York.

Los ex Expos de Montreal, fundado en 1969 y apareció en la expesanción, jugó en el Jarry Park fue vendido en 2005 a un grupo de empresarios de Washington, que duró más de 30 años sin equipo en las Mayores.

Senadores desapareció para ese época y luego se transformó en el actual Rangers de Texas.

Dave Matínez se convirtió en el tercer manager latino que gana una Serie Mundial.

El Primero fue el venezolano Oswaldo Guillén en 2005 con Medias Blancas de Chicago y el año pasado lo logró el también boricua Alex Cora con Medias Rojas de Boston.

“Es un grupo de chicos resistentes e implacables. Ha peleado todo el año. ¿Adivinen qué? ¡Seguimos en la pelea y la ganamos!”. Dave Martínez

“¡Qué historia!. Espero que D.C. esté listo para que lleguemos a casa”. Ryan Zimmermann

“Tengo acá a un grupo de hombres con el corazón roto, quienes hicieron todo lo posible por traer a esta ciudad un campeonato de la Serie Mundial. Nos quedamos a un triunfo». AJ Hinch

