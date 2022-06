¡Minutos de terror! Nadadora se desmaya en el agua y su entrenadora la rescata (+Fotos)

Compartir

Minutos de terror se vivió en el Mundial de Budapest, luego de que la nadadora estadounidense, Anita Álvarez, se desmayará en el agua, este miércoles, cuando terminaba su actuación en solo libre de natación sincronizada.

A través de las redes sociales se hizo viral el momento, luego de que se compartieran impactantes imágenes del rescate.

En una secuencia de fotografías, se ve a la nadadora en el fondo de la piscina donde permaneció sumergida algunos minutos en el agua.

Seguidamente, en otra imagen se observa cuando su entrenadora, Andrea Fuentes, una reconocida atleta española; se percató de la situación y rápidamente se lanzó a la piscina en su rescate.

Es de mencionar que la rápida reacción de Fuentes logró salvar a la competidora de un trágico accidente. Luego con la ayuda de uno de los auxiliares, la entrenadora española logró sacar a flote a la joven de 25 años.

En cuestión de segundos, la competidora fue asistida por médicos y paramédicos y trasladada a la enfermería, y minutos después se informó que se encontraba fuera de peligro.

“Anita está bien y tomándose el día para descansar. Ha sido evaluada por el médico del equipo y por los servicios médicos del evento. Le queda todavía una prueba en los Mundiales 2022 y decidirá si se siente bien para competir mañana si está médicamente autorizada”, dijo Alyssa Jacobs, portavoz del equipo.

Por su parte, su entrenadora dijo relató que no es la primera vez que rescata a Anita de las aguas.

“En otra ocasión también tuve que socorrer a Anita, pero no fue tan grave. el miércoles ha estado dos minutos sin respirar. Cuando una nadadora acaba, lo primero que hace es respirar, pero ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo”, explicó Fuentes.

