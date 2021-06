¡Nadie lo ayudó! Venezolano recibe brutal paliza en Argentina mientras trabajaba

Un venezolano, recibió una brutal paliza mientras trabajaba como cajero en el supermercado Día de Morón, en Argentina.

El joven de 21 años de edad; fue brutalmente golpeado por un sujeto que hasta ahora no se ha conocido su identificación.

Keiber Chacón cuenta que el sábado en la tarde mientras realizaba sus labores como cajero; llegó una señora con mal genio y la misma se quejó por los precios.

«Le expliqué que ahí tenía un número de teléfono al cual podría comunicarse y quejarse; ella entendió ‘calláte’ y me empezó a tratar mal que no la tenía porque mandar a callar; le expliqué que no era así, me escrachó y se fue», narra.

Asimismo, Chacón relata que como a los 10 minutos mientras estaba cobrando, sólo sintió un primer golpe en el rostro; «me dejó inconsciente porque además me dio en el cachete donde tengo un tumor benigno que me salió luego de otra golpiza que recibí en 2017 por los colectivos en Venezuela».

En el video se aprecia cómo el hombre golpea por al menos 20 segundos sin parar al joven a quien no le dio ni tiempo de reaccionar.

Cabe destacar, que los presentes en el lugar se quedaron inmóviles ante la situación hasta que finalmente logran separarlo; el sujeto se va y el chico queda tumbado de dolor.

Tras la golpiza, Chacón fue llevado al sanatorio Trinidad de San Isidro, donde estuvo hasta este lunes en horas de la tarde, sin embargo; el mismo amerita una cirugía de emergencia para colocarle injerto de otra parte del cuerpo.

Es importante resaltar que en los próximos días, el venezolano víctima pondrá la denuncia ante los organismos pertinentes; aunque aún el victimario no está identificado.

