Nairo Quintana descalificado del Tour de Francia por consumir una sustancia

El ciclista colombiano Nairo Quintana descalificado del Tour de Francia, donde terminó en la sexta casilla, pero el dos veces subcampeón de la cita gala se le detectó consumo de tramadol, una sustancia prohibida durante las competencias.

Quintana pierde la sexta ubicación que consiguió el mes pasado, pero podrá competir en otras carreras; informó la Unión Ciclista Internacional (UCI), ente rector aclaró que no se trata de una infracción de dopaje.

El colombiano de 32 años tiene previsto tomar mañana viernes 19 de agosto la largada en la Vuelta a España; la prueba de tres semanas que ganó en 2016.

La UCI dijo que se detectó la presencia de rastros de tramadol; un analgésico sintético en dos pruebas de sangre seca a Quintana durante el Tour entre el 8 y 13 de junio.

El caso de Quintana es de los primeros en el deporte que recurre al método de sangre seca (DBS) para tomar las muestras, y que la Agencia Mundial Antidopaje aprobó el año pasado.

«El corredor colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas fue sancionado por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición», explicó la UCI en un comunicado.

La UCI señaló que las dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la ‘Grande Boucle’ y revelaron la presencia de tramadol.

Como se trata de una primera infracción, Quintana, sigue siendo elegible y puede participar en el resto de las competiciones.

El equipo Arkéa-Samsic, que anunció el martes la renovación del colombiano hasta 2025, cuenta con Quintana para liderar al equipo durante la Vuelta a España; que arranca el viernes desde Utrecht, en Países Bajos.

Romain Bardet ocupará sexto puesto

La UCI prohíbe el uso del tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías desde el 1 de marzo de 2019, «con el objetivo de preservar la salud de los corredores teniendo en cuenta los efectos secundarios de esta sustancia»; explica la UCI en su comunicado.

Esta descalificación permite al francés Romain Bardet (DSM) ocupar la sexta posición del colombiano en la clasificación general del Tour de Francia 2022.

En la salida de la última etapa del Tour, Quintana declaró que no estaba en su mejor estado de forma. «Estos últimos días no me encontraba bien, me costaba un poco respirar, pero el trabajo de equipo en general ha sido muy bueno y estamos entre los diez primeros del Tour de Francia»; dijo.

Recurrirá al TAS y competirá en la Vuelta

Por su parte, Quintana aseguró este miércoles que no ha utilizado el analgésico tramadol en su carrera deportiva; al tiempo que ratificó que disputará la Vuelta a España, que comenzará en Utrecht (Países Bajos) el próximo viernes.

«Hoy me he enterado con sorpresa del anuncio de la UCI de una infracción por uso de tramadol. Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera»; dijo Quintana en un comunicado publicado por su equipo de prensa en Colombia.

El corredor añadió que con su equipo de abogados agotarán «todos los procesos para asumir mi defensa»; igualmente, aseguró que estará en la Vuelta a España «montado sobre mi bicicleta dando lo mejor de mí para mi equipo, mi país y mis seguidores».

A propósito de su defensa, Quintana anunció este miércoles desde Utrecht que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); su descalificación del Tour de Francia.

Quintana ganó la Vuelta a España en 2016; Giro de Italia en 2014 y será el jefe de filas este año en la ronda ibérica.

