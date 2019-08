Narcos agarraron a vándalos y le dieron una paliza  como castigo (Video)

Narcos del cartel de Sinaloa agarraron a vándalos que destruyeron el emblema de un parador turístico y le dieron una brutal paliza como castigo.

Los jóvenes que acabaron con el emblema, subieron a las redes sociales las imágenes, como si se tratara de una hazaña. La grabación se viralizó mientras que la gente pedía que se castigara a los responsables.

Sin embargo, las autoridades locales pidieron ayuda a la comunidad para identificar a los vándalos. Tres de los jóvenes que actuaron son menores de edad.

Representantes del ayuntamiento presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Las personas que visitaban el parador turístico solían tomarse fotografías allí.

Horas después los mismos vándalos aparecieron en otro video. Esta vez fueron los miembros del cartel de Sinaloa, quienes los atraparon.

Con una tabla los golpearon por la espalda mientras que los vándalos pedían que les perdonaran la vida. Los padres de los menores se comprometieron a pagar los daños.

Sobre los hechos, el gobernador, Quirino Ordaz, declaró lo siguiente en sus redes sociales:

«Así de plano no se puede, Seguramente habrá quien diga que es culpa mía por no poner policías a cuidar las letras pero por favor, a este tipo de jóvenes ya no les pido que ayuden a que el estado esté mejor … les pido que por favor no destruyan. ¿Los conocen?», escribió en Twitter.

Informantes del temido cartel ayudaron a identificar a los jóvenes. Tras ser capturados y bajo amenaza de muerte los llevaron al mismo lugar donde cometieron sus actos vandálicos. Allí le propinaron una brutal paliza como castigo.

