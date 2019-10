!Insólito! Narcos obligan a liberar al Chapito, el hijo del Chapo Guzmán (Video)

De una manera insólita las autoridades mexicanas tuvieron que liberar en tiempo récord al Chapito, el hijo del Joaquín Chapo Guzmán.

Tras la detención de alias El Chapito, hijo de El Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa humilló a las autoridades con la súperamametralladora M2 .50.

Frente al exhibido poder de fuego tuvieron que liberar al Chapito y poco le faltó al Gobierno mexicano para pedirle a los narcos que los perdonaran. Los sicarios salieron a las calles armados hasta los dientes.

A bordo de camionetas blindadas y artilladas los narcos salieron a las calles. En el interior de los vehículos contaban con la súperametralladora calibre.50.

Medios mexicanos aseguraron que los narcos humillaron al gobierno del chavista Andrés Manuel López Obrador. Señalaron que los sicarios le doblaron las rodillas a él y a las fuerzas de seguridad que comanda. Osaron capturar al Chapito y después lo soltaron.

A alias El Chapito, hijo del mayor narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera, tuvieron que dejarlo en libertad. El mandatario mexicano después confirmó que había avalado la excarcelación para proteger vidas.

Sinaloa Cartel members arriving with Rocket Launchers in retaliation to El Chapos sons being held captive/Dead #Culiacán pic.twitter.com/jniaLLBeOx

— AZR™ (@BZR924) October 18, 2019