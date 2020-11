La NASA solicita ayuda de compañías para documentar el «regreso a la luna»

La misión Artemisa de la NASA, está programada realizar su viaje a la luna en el año 2024, pero la agencia espacial está solicitando ayuda a compañías especializadas, para documentar el histórico viaje de regreso de la humanidad hasta nuestro vecino sideral.

La agencia espacial estadounidense, envió una solicitud de socios que utilizarían nuevas tecnologías, incluidos «sistemas de cámaras con campo de visión de 360 ​​grados, realidad virtual, compresión avanzada de imágenes para mejorar la calidad de la imagen en enlaces de comunicación de ancho de banda limitado», de acuerdo a al comunicado.







La NASA, quiere una cobertura y enfoques que «irán más allá de nuestra cobertura estándar de TV», dijo el administrador Jim Bridenstine en el comunicado. «Queremos capturar el asombro de Apolo para una nueva generación: la Generación Artemisa. Así como la gente estaba pegada a la televisión hace 50 años; cuando los astronautas dieron los primeros pasos en la luna, queremos llevar a la gente a esta nueva era de la exploración espacial».

La agencia espacial, expresó que se encuentra buscando una amplia gama de socios, incluidas emisoras, estudios, la industria aeroespacial, la academia y organizaciones sin fines de lucro. El mes pasado, la NASA otorgó 370 millones de dólares a 14 compañías estadounidenses diferentes; incluido un contrato para construir «el primer sistema de comunicaciones LTE/4G en el espacio».

El programa Artemisa de la NASA está destinado a llevar astronautas estadounidenses a la luna para 2024; así como a establecer una presencia humana sostenible en el satélite natural de la Tierra. Hasta la fecha, solo 12 personas, todas estadounidenses, han aterrizado en la luna.

