Natalia Monasterios repotenciada en cuarentena

La animadora venezolana Natalia Monasterios (@natimonasterios); no ha detenido su trabajo artístico, en la cuarentena obligatoria; y aunque mucho se rumoró que no sería más panelista de Portada’s en Venevisión; dio la sorpresa de pasar a ser animadora oficial en diciembre del año pasado; pero ahora suma nuevos proyectos a su hoja curricular en 2020.

“A finales del 2019 me llegó una gran oportunidad como animadora oficial del magazine; luego de estar como participante durante cuatro años en la sección La tramoya; por eso agradezco a la productora general Rossella Cardola y al canal; por esta maravillosa oportunidad de hacer lo que amo; comunicar, entretener e informar todas las mañanas; a un público tan leal”, expresó la conductora.

A Natalia le roncan los motores

Monasterios “ronca los motores” para en las próximas semanas darle vida a su canal de YouTube y por si fuera poco, a su página web; ventanas en las que aspira regalarle a sus fieles seguidores; todos los tips de belleza y moda que sean tendencia en su momento; además de mostrar otros temas y cotidianidades.

Para Nati (como se le conoce por cariño) la edad no es un tabú; pues hace días reveló que está próxima a cumplir 44 añitos.

“Para mí el tiempo no representa vejez, sino aprendizaje, a pesar de que son 40 años, he logrado cosas increíbles, por eso mi mensaje es basado en la perseverancia para hacer realidad los sueños, como me ha pasado a mí, tienen que creer”.

La exuberante modelo.

También destaca, que si bien el físico es importante en este ámbito; “no lo es todo, porque no es eterno (…) debemos amarnos y valorarnos más que por cómo lucimos; por lo que somos”.

Gracias a su ardua labor en el medio del entretenimiento, Natalia Monasterios es actualmente embajadora de importantes marcas comerciales, como Frigilux Venezuela, RG Aviation, Sofimedical, Cruzsalud, Salva Market, entre otras.

Por si fuera poco, la criolla actualmente toma posición de “combate” para llevar a cabo la conducción de otro programa de entretenimiento, adicional a Portada’s, pero aún no puede desvelar detalles del mismo.

Finalmente, ella insta al público a tomar la calma y la cordura en medio de la pandemia, por supuesto bajo las medidas estrictas de bioseguridad que amerita la situación.

“Debemos recordar que la tormenta siempre pasa, tengamos paciencia, fe; sigamos todos los cuidados por nuestra salud y la de nuestra gente”, recalca la estupenda modelo.

ACN/mjrg

