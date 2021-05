¡Veánlos! Natti Natasha y Raphy Pina en su nueva faceta como padres

Marvel sorprendió éste lunes a sus fans con la publicación del tráiler de la película «Eternals», donde destacan la actuación de Salma Hayek y Angelina Jolie.

Es así como hoy, dan el primer vistazo a la esperada cinta de superhéroes y que es el nuevo trabajo de la directora chinba Chloé Zhao; recién ganadora del Óscar a mejor dirección y película por Nomadland.

Para quienes no siguen los trabajos de Marvel, vale explicar que Eternals, cuenta la historia de un grupo secreto que ha vivido en la tierra por miles de años; ocultos en lo cotidiano.

«Pero los sucesos de ‘Avengers: Endgame’ los vuelven a unir para proteger a la humanidad de los Deviants; una especie de antiguos alienígenas con los que comparten origen», se lee en la página oficial de la compañía.

Además, en el tráiler «Eternals», se incluye en el elenco a Hayek como Ajak, al actor de Game Of Thrones, Kit Harington como Black Night; así como a Richard Madden como Ikaris, a Jolie como Thena, entre otros.

