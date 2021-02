Luego de seis años, impresionante nevada cubre Jerusalén

La ciudad de Jerusalén amaneció este jueves cubierta de blanco tras una noche de intensa nevada, algo que no sucedía desde 2015 y que tuvo lugar también en otros lugares de la región.

Los residentes de Jerusalén y sus alrededores, así como de zonas del norte del país, se despertaron en un paisaje invernal casi nunca visto en estos parajes, al tiempo que las nevadas interrumpieron el tráfico y los sistemas educativos.

De este modo, Jerusalén desplegó 250 quitanieves y topadoras para despejar carreteras, dando prioridad a las rutas hacia hospitales y vecindarios más elevados, ya que según estimaciones del municipio, algunas áreas de la capital vieron acumulaciones de hasta 15 centímetros de nieve, y en algunas regiones del norte se alcanzaron los 40 centímetros (1.3 pies) de acumulación de nieve..

La ruta 1, la carretera principal hacia Jerusalén, se cerró durante la noche pero se volvió a abrir al tráfico este jueves por la mañana. El transporte público se reactivó a las 9:00 y el tren ligero sigue funcionando como de costumbre.

Sin embargo, las carreteras en algunas partes del norte y Cisjordania permanecieron cerradas y la Policía advirtió que otras, particularmente en Jerusalén, podrían bloquearse si se consideraban peligrosas debido a las condiciones del hielo.

El sur del país también experimentó una caída de las temperaturas e incluso hubo una ligera capa de nieve durante la noche en Mizpe Ramon, en el desierto de Neguev, en el sur del país.

Un hombre murió de hipotermia durante la noche en la ciudad sureña de Kiryat Gat. Los servicios de emergencia dijeron que encontraron al hombre en la calle y no pudieron reanimarlo.

Se esperaba que la tormenta se debilitara este jueves; sin embargo, las temperaturas se mantendrán frías y podría haber fuertes vientos, especialmente en el norte y en la costa.

You don’t have to be a person of faith to see the beauty of this rare snowfall in Jerusalem…pic.twitter.com/EGPURcMWeD

— Bessma Momani (@b_momani) February 18, 2021