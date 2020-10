Neymar estará de baja un mes y se perderá cinco encuentros

El futbolista brasileño, Neymar, estará de baja durante un mes, lo que significa que se perderá dos partidos como delantero del París Saint-Germain; debido a una lesión de aductores.

De acuerdo a su entrenador, Thomas Tuchel, quedará fuera del campo hasta finales de noviembre; luego de sufrir un problema de aductores en el transcurso del primer juego con el PSG contra el Basaksehir en Estambul el miércoles pasado.

Aunque los resultados fueron favorables para el equipo francés, puesto quedaron con marcador de 0-2; el brasilero quedó afectado de salud y sin poder aportar el conjunto parisino en los próximos encuentros.







De baja por un mes, Neymar

Vale resaltar, que Neymar fue el autor de tres goles en el partido contra Perú el 13 de este mes, lo que ayudó; a que fuera convocado por el seleccionador del país suramericano para que jugara con ellos el 14 y 17 de noviembre contra Venezuela y Uruguay; en enfrentamientos de la fase de clasificación del Mundial en 2022.

A pesar de ese llamado, el técnico alemán fue claro “Neymar no volverá a jugar con nosotros hasta después del parón de selecciones. No jugará contra el Nantes, Leipzig ni Rennes. Espero que no juegue con la selección brasileña, ya que está lesionado”.

En el caso de los partidos venideros con el PSG, vale mencionar que Neymar estará de baja en dos partidos de liga; ni en uno decisivo de Liga de Campeones frente a Leipzig.

