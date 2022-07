¡También en Valencia! Emilio Lovera y el colombiano Iván Marín se reúnen en Ni tan Panas Ni Tan Parces

Compartir

Ni tan Panas Ni Tan Parces es el nuevo espectáculo que girará por cuatro ciudades de Venezuela reuniendo al reconocido comediante colombiano Iván Marín con el inigualable Emilio Lovera.

En este show se develan los encuentros y desencuentros de ambas culturas como:

La historia común, la música, el vallenato, el joropo y el origen de la arepa servirán como telón de fondo para ver un poco clave de humor lo más gracioso de ambas culturas de estos países hermanos.

Ocasión para el que los artistas han preparado un espectáculo especialmente concebido para un público que podrá disfrutar en el mismo escenario lo más característico del humor de ambas naciones.

En un momento en el que los espectáculos internacionales están de auge, el humor no se queda atrás y atraviesa fronteras, Emilio Lovera trae al primer comediante internacional.

Se trata del colombiano Iván Marín y ambos ofrecerán al público de Caracas, Valencia, Maracaibo y Maracay Ni tan Panas ni tan Parces, un espectáculo cargado de chistes, diversión y por qué no decirlo: peleas que dan risa.

Iván Marín es un comediante colombiano que está en un buen momento de su carrera.

Es muy reconocido, querido y respetado en su país y en el mes de julio lo veremos junto a Emilio Lovera en nuestro país en una gira por varias ciudades.

Emilio será quien lo reciba y le muestre lo maravilloso que es el público venezolano.

En esta producción de La Comedia Local, que dura alrededor de 90 minutos, veremos en el escenario todo aquello que nos caracteriza como venezolanos y colombianos.

Los interesados en asistir a este show internacional del humor, pueden adquirir sus entradas ingresando a la página web www.lacomedialocal.com, o visitando las redes sociales de La Comedia Local.

Otro evento de La Comedia Local @LaComediaLocal y de Johanna Moya @MoyaLaProductora con promoción de Álvaro Ruiz @AlvaroJesusRuiz @EventoyMedio

Más coordenadas:

Ni tan Panas Ni Tan Parces en Valencia

14 de julio -7pm

Hotel Hesperia

Entradas: taquilla del hotel y en www.lacomedialocal.com

Barquisimeto

15 de julio -7pm

Hotel Trinitarias Suites

Entradas: Óptica Laser y en www.lacomedialocal.com

Maracaibo

16 de julio -7pm

Hotel Maruma

Entradas: Librería Europa del Lago Mall y Costa Verde y en www.lacomedialocal.com

Caracas

17 de julio -6pm

Teatro Santa Rosa de Lima.

Entradas: Traki del Recreo y en www.lacomedialocal.com

Sobre Ivan Marín

Fundador e integrante del colectivo cómico Los de la culpa y el podcast Hasta que se acabe el café.

En otros proyectos cinematográficos ha formado parte del elenco protagónico de las películas: Usted no sabe quién soy yo 1 y 2, Si saben como me pongo pa qué me invitan, El que se enamora pierde, Feo pero sabroso, todas ellas disponibles en las plataformas Netflix y Amazon.

Perteneció al elenco de Los Comediantes de la noche del canal RCN y fue asesor de contenidos humorísticos del canal. Grabó para Comedy Central sus 3 primeros especiales de Stand Up en Colombia.

Humoristas: Iván Marín @Ivanmarinsoyyo y Emilio Lovera @emilioloveraof

Producción General: Johanna Moya @moyalaproductora @lacomedialocal

Relaciones Publicas y Medios: Álvaro Ruiz @AlvaroJesusRuiz @EventoyMedio

Nota de prensa

No dejes de leer

