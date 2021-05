Protegido de la «reina del pop» muere a los 59 años (+ vídeos)

El modelo y cantante británico Nick Kamen fallece a los 59 años de edad; tras atravesar una larga enfermedad.

El conocido por ser el «protegido» por la llamada «reina del pop» Madonna y contar con su apoyo en muchas de sus canciones.

Así se lo confirmó a BBC un amigo de la familia de Kamen. El modelo, cuyo nombre real era Ivor Neville Kamen, saltó a la fama tras protagonizar en 1985 un anuncio de Levi´s en una lavandería; en el que se ponía unos calzoncillos mientras un grupo de mujeres lo miraba.

Esto, y una banda sonora firmada por Martin Gaye; ayudó a aumentar las ventas de la compañía y encumbró a Kamen como un «icono sexual» que llamó la atención de la reina del pop, Madonna.

Nick Kamen fallece

Cautivada por el «carisma» y la «hermosa voz» del modelo, según admitió en su momento Madonna a BBC, la estadounidense le pidió que grabase una de las canciones que quedó fuera de su disco «True Blue» y además le hizo los coros.

Con «Each Time You Break My Heart» llegó hasta la quinta posición de las listas de éxitos de Reino Unido; e incluso alcanzó el número uno en Austria y Suecia con «I Promised Myself» en 1990.

Tras conocerse la noticia, algunos rostros conocidos y amigos de Kamen se hicieron eco en redes sociales. Un ejemplo es John Taylor, de Duran Duran, que aseguró que el modelo era «uno de los hombres más amables y cariñosos» que había conocido.

Madonna llora su muerte

Madonna compartió un conmovedor tributo a su protegido, el fallecido modelo y cantante Nick Kamen.

«Me rompe el corazón saber que te has ido», tuiteó Madonna en recuerdo del hombre de 59 años, con quien trabajó como compositora y productora en su sencillo debut, «Every Time You Break My Heart», en 1986.

En la publicación comentó que fue un «humano amable y dulce» que «sufrió demasiado«, aparentemente refiriéndose a su batalla contra el cáncer de médula ósea, según destacó Entertainment Weekly.

Kamen, nacido en Essex, saltó a la fama como símbolo sexual en 1985, a los 18 años, tras su aparición en un popular comercial de los jeans 501 de la marca Levi’s, donde se quita la ropa interior en una lavandería mientras todos lo observan.

https://twitter.com/Madonna/status/1390042606676160517?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1390042606676160517%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fplayfm.cl%2Fmadonna-nick-kamen-muerte-06-05-2021

Ha fallecido el cantante Nick Kamen. Has bailado su 'I promised myself' millones de veces. Nuestro recuerdo y homenaje — > https://t.co/v8uqJp6Zrh #DEP pic.twitter.com/IHm0Qv9aBR — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) May 5, 2021

