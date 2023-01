Nicolás Cardona completa con mucho esfuerzo mitad de Rally Dakar 2023

Compartir

Nicolás Cardona completa mitad de Rally Dakar 2023, en su edición 45, la competencia a motor más exigente del planeta, concluyó este domingo 8 de enero su octava etapa con el arribo de la caravana a Riyhad, la capital de Arabia Saudita; pelotón de más de un centenar de motociclistas que muestra al venezolano ubicado en la cuadragésima primera casilla.

El centauro Nicolás Cardona, integrante del equipo español Pedregá Team y al manillar de una Husqvarna de 450cc; completó así el ecuador de la que es considerada la versión más dura de los últimos Dakar.

Esta prueba que se ha visto afectada por una meteorología adversa con torrenciales aguaceros que obligaron a los organizadores a modificar las rutas o incluso cancelar la séptima etapa; en la que los pilotos de motos y cuatriciclos debieron igualmente efectuar un enlace no cronometrado de más de 400 kilómetros hasta llegar al campamento en Al Dawadimi.

Nicolás Cardona completa mitad de Rally Dakar. En la que se denominó como una etapa tipo maratón de casi 900 kilómetros, el larense Cardona cubrió los 346 kilómetros de pruebas especiales de la ronda dominical con un tiempo total de 5 horas, 10 minutos y 14 segundos, colocándose en la casilla 64 en la general, en tanto en la clase Rally 2, concluyó en la cuadragésima plaza.

El ganador en esa categoría se apuntó el sudafricano Michael Docherty con tiempo de 3 horas, 54 minutos y 18 segundos.; el desgaste físico y la tremenda exigencia mental a la que se han visto sometidos los centauros confirman lo selectiva de esta competencia que el lunes tendrá su primer y único día de descanso.

«Completamos la etapa de 900 kilómetros»

“Completamos la etapa de 900 kilómetros, fue súper larga. Ando con el dolor en las costillas, sobre todo me cuesta mucho en las dunas donde tengo que hacer más fuerza. En la primera parte de la especial encontramos una llovizna, los primeros 100 kilómetros había neblina, no se veía nada, estaba muy peligroso porque era pura piedra y no se veía nada, me quité los lentes y fue un poco mejor»; relató Cardona.

«Luego me mantuve a mi ritmo, tranquilo, no me puedo volver a caer más. Llegamos a la meta, luego nos tocó un enlace de 380 kilómetros donde volvimos a pasar frío, 12 grados, sin ropa para estas condiciones, llegamos al campamento a las 7 de la noche. Salí de noche y llegué de noche. La etapa del domingo fue la maratón, uno duerme mal porque uno está prácticamente en el suelo, en una alfombra con un sleeping bag, pero contento por haber culminado la etapa 8. Seguimos enfocados en llegar a la meta”; agregó.

Segundo entre los latinoamericanos

Siempre en la clase Rally 2, Nicolás Cardona conserva el décimo noveno puesto, mientras al tope de los registros se reafirma el francés Romain Dumontier; seguido a poco más de un cuarto de hora del italiano Paolo Lucci.

En la tabla no oficial de los representantes latinoamericanos, el argentino Stefano Caimi sigue al frente (décimo en Rally 2); con Nicolás Cardona en el segundo y el chileno Patricio Cabrera en el tercero a 36 minutos del barquisimetano.

Triunfo para Ross Branch

La victoria absoluta en la octava etapa se la llevó el representante de Bostwana Ross Branch, al comando de una Hero, al fijar 3 horas, 46 minutos y 18 segundos; escoltado por el australiano Daniel Sanders a 3 minutos y 15 segundos, trío de vanguardia que completó el estadounidense Mason Klein a poco más de 3 minutos y medio.

En la tabla general, después de más de 30 horas y media de tiempo acumulado en las pruebas cronometradas, los tres líderes se encuentran divididos por apenas 13 segundos, encabezados por el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna); el argentino Kevin Benavides (KTM) y Mason Klein (KTM), en tanto el octavo clasificado, el español Joan Barreda, aparece a solo 7 minutos y medio.

Día de descanso

El lunes 9 de enero los competidores del Dakar 2023 cumplirán en la capital saudí el día de reposo que señala la mitad de la maratónica ruta que culminará domingo 15; mientras a partir del martes se aproximarán a las etapas del temido Empty Quarter (jornadas 10 y 11), el desierto enclavado en el sur oriente de la península arábiga que es considerado como un territorio inhóspito en el que la navegación resultará fundamental.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

