Con renovadas fuerzas Nicolás Cardona completó novena etapa de Dakar

El motociclista venezolano Nicolás Cardona completó novena jornada del Rally Dakar 2023, este martes 10 de enero; recorrido de 686 kilómetros entre Riyadh y Haradh en el que se sintió mucho más cómodo después de los rigores de la primera semana de la competencia más exigente del planeta.

Nicolás Cardona, al manillar de una Husqvarna atendida por la formación española Pedregá Team, concluyó la novena etapa en el cuadragésimo octavo puesto en la general de motos tras emplear un tiempo en la prueba especial de 358 kilómetros en 4 horas, 15 minutos y 43 segundos; mientras en la clase Rally 2 quedó colocado en la vigésima octava plaza, resultado que le permite conservar del décimo primer puesto en esa división y el cuadragésimo en la tabla absoluta.

El descanso del día lunes asentó muy bien al larense de 37 años de edad, si bien a partir del miércoles tendrá que encarar tres jornadas consecutivas en el temido territorio conocido como Empty Quarter; compuesto por infinitas dunas y médanos donde la navegación resultará fundamental y en el que los especialistas consideran los competidores enfrentarán las etapas más retadoras de esta edición del Dakar.

“Me fue muy bien en esta etapa 9 . Fueron 50 kilómetros de dunas al principio, eran de nivel 1, no eran tan grandes y luego caminos con mucho barro, ríos, íbamos por dentro de ríos con muchas piedras. Me sentí bien luego de la mitad de la especial, después de echar gasolina me sentí con fuerza y aceleré, me sentí con confianza y me fue bien hasta la meta. Ahora a cargar las pilas para la décima etapa que arranca en la madrugada porque las motos salen a las 3 y 30 de la mañana”; contó Cardona.

El esloveno Tony Mulec (Husqvarna) fue el vencedor en la división Rally 2 que sigue comandada por el francés Romain Dumontier; quien el martes culminó tercero y mantiene 16 minutos de ventaja frente a su más cercano escolta, al italiano Paolo Lucci (KTM).

En la misma clase, el mejor suramericano es el argentino Stefano Caimi, colocado en el décimo peldaño; en tanto Nicolas Cardona con su décimo noveno puesto conserva la segunda plaza entre los pilotos latinoamericanos.

En el reinicio del Dakar el triunfo en la general se lo llevó el argentino Luciano Benavides, que lo convirtió en el primer centauro en repetir victorias de etapa en este Dakar. El tiempo del piloto oficial del equipo Husqvarna fue de 3 horas, 18 minutos y 44 segundos, con poco más de un minuto frente al australiano Toby Price, mientras el español Joan Barreda, uno de los candidatos a la victoria final, debió abandonar al protagonizar una fuerte caída en la primera parte de la jornada.

Al frente de la clasificación se mantiene el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna) con 33 horas, 55 minutos y 57 segundos; escoltado a solo 3 segundos por Toby Price (KTM).

Décima etapa

La décima etapa del Dakar a disputarse el miércoles 11 de enero enlazará las localidades de Haradh y Shaybah que tendrá un total de 624 kilómetros; de los cuales 114 serán de especial y los restantes 510 de enlace sobre un territorio predominantemente de arena y enormes dunas.

