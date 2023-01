Larense Nicolás Cardona se sobrepuso a dos caídas y sigue en batalla

El motociclista venezolano Nicolás Cardona completó primer tercio del Rally Dakar 2023, tras la quinta jornada que se desarrolló el jueves 5 de enero en las dunas centrales de Arabia Saudita; presentación que se saldó con otro consistente desempeño pese a ser protagonista de dos caídas, una de ellas bastante fuerte; percances que no le han impedido continuar su avance en la clasificación de la categoría Rally 2 manteniéndose dentro de los veinte mejores entre un centenar de competidores.

A los mandos de una Husqvarna atendida por la formación Pedregá Team, Nicolás Cardona cubrió los 575 kilómetros del quinto día que volvió a tener como punto de partida y llegada la localidad de Ha’il, con un tiempo total de 5 horas, 56 minutos y 31 segundos que lo dejaron en el vigésimo noveno puesto; victoria de etapa que correspondió en la clase Rally 2 al francés Romain Dumontier quien logró desbancar de la punta al italiano Paolo Lucci que ahora es escolta a 4 minutos del galo.

En el quinto día de carrera el barquisimetano Cardona sufrió dos accidentes mientras se desplazaba en las dunas; golpes que si bien por fortuna no revistieron gravedad, afectaron su desempeño.

Las protecciones especiales de la chaqueta del piloto ayudaron a amortiguar el impacto de los golpes al activarse ambos airbags (bolsas de aire) en la pechera; sin embargo, al llegar al campamento el centauro criollo manifestó ciertas molestias en la zona de las costillas.

“Cada etapa es más dura que la anterior. Fue una etapa muy peligrosa, con muchas dunas, con cortes imprevistos: se cortaban las dunas y tuve dos caídas, la primera no fue tan fuerte, pero en la segunda sí fue un escalón grande en el que me fui de cabeza, se cortó la duna, no se veía»; señaló Nicolás Cardona.

«Hoy usé los dos airbag que trae la pechera, trae un par y hoy los gasté los dos. Me duele algo las costillas del lado izquierdo, pero bueno, superamos un día que fue súper duro. Este Dakar está siendo el más duro en el que he competido y por los comentarios de los demás pilotos, el más duro en años. Seguimos en competencia y paso a paso”; agregó.

Segundo entre los latinoamericanos

El Dakar 2023 se ha revelado como una de las ediciones más exigentes de todas las realizadas en Arabia donde se corre por cuarto año consecutivo y cumplida la jornada del jueves; la caravana motorizada ha completado 3073 kilómetros de los poco más de 8500 que consta la maratón que finalizará el venidero 15 de enero.

El larense Nicolás Cardona acumula un total de 28 horas, 46 minutos con un segundo y en su categoría Rally 2, aparece en el décimo octavo lugar (y segundo entre los latinoamericanos) con una diferencia de 4 horas y 2 minutos frente al líder Romain Dumontier; en tanto en la clasificación general mejora tres plazas y ahora se ubica trigésimo octavo.

Venció francés Adrien Van Beveren

La quinta etapa dejó como vencedor en Rally GP (la clase estelar) al francés Adrien Van Beveren (Honda), quien empleó 4 horas, 27 minutos con 28 segundos; escoltado a solo 13 segundos por el chileno Ignacio Cornejo (Honda), con Toby Price en el tercero.

La clasificación general o absoluta muestra una lucha tremenda entre los primeros 7 corredores que están separados por algo más de 10 minutos; al frente aparece el norteamericano Skyler Howes (Husqvarna) con tiempo de 23 horas, 16 minutos y 37 segundos; a dos minutos aparece Toby Price del equipo oficial KTM, seguido de su compañero de escuadra, el argentino Kevin Benavides a 5 minutos.

Sexto tramo

El sexto día del Rally Dakar 2023 será uno de los más largos de la justa, con un total de 876 kilómetros divididos en 409 de enlace y 467 de especiales; salida que se dará en Ha’il y concluirá en Al Duwadimi, en el corazón de la península arábiga.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

