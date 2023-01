Centauro Nicolás Cardona prosigue su avance en Rally Dakar

Compartir

El piloto venezolano Nicolás Cardona prosigue su avance en Rally Dakar 2023, que se disputa en Arabia Saudita, al confirmar el consistente desempeño; tras completar la ruta del miércoles 4 de enero en el cuadragésimo lugar en la general entre más de 120 pilotos, además de consolidarse en la vigésima plaza entre los centauros de la categoría Rally 2.

Nicolás Cardona, al manillar de una Husqvarna 450 atendida por el equipo español Pedregá Team, se sobrepuso a los rigores de la tercera jornada en la que empleó más de doce horas para llegar al campamento base; en la cuarta etapa recorrió los 574 kilómetros – de los cuales 475 fueron de pruebas especiales – con un tiempo de 5 horas, 44 minutos con 51 segundos, colocándose en el puesto 40 en la clasificación general del día y en la casilla 20 en la subdivisión Rally 2.

El francés Romain Dumontier fue el ganador de la cuarta etapa en Rally 2, al señalar 4 horas, 47 minutos y 9 segundos, para aventajar por casi 3 minutos al italiano Paolo Lucci, quien conserva la vanguardia en esta división con algo más de 10 minutos de ventaja frente a Dumontier.

Ambos pilotos cuentan con el respaldo de los equipos satélite KTM (Lucci) y HVA (Dumontier).

El larense Nicolás Cardona aparece en la posición veinte, a 2 horas y 50 minutos de Lucci, tras acumular 22 horas, 49 minutos con 30 segundos.

“El martes llegamos ‘muertos’ y no pude contar nada porque me sentía mal, pasamos demasiado frío – relató Nicolás Cardona – No estábamos preparados para esas condiciones, veníamos mojados todo el camino, nos agarró la tormenta y a las 4 de la tarde ya era de noche»; expresó el criollo.

Pero nada, este miércoles salimos temprano, hoy fueron 420 kilómetros y de ellos 400 fueron dunas: fue duro duro, pero nada, vamos superando día tras día, tranquilo, estoy algo cansado, pero igual cada mañana toca montarse en la moto y darle»; agregó.

«Hoy fue un día muy exigente, para darse una idea fue como hacer desde Barquisimeto a Higuerote por puras dunas, y las dunas tenían vegetación, era como hacer una carrera de motocross de 400 kilómetros, muy exigente con el físico, pero bueno, vamos pa’lante y contentos”; indicó.

Joan Barrada vencedor absoluto

El vencedor absoluto de la cuarta etapa fue el español Joan Barreda, del equipo oficial Honda, quien a pesar de tener el dedo gordo del pie izquierdo fracturado desde la tercera etapa; aseguró su vigésima novena conquista de etapa en un Dakar, colocándose a 4 de la marca de más triunfos parciales en los 45 años de historia de la competencia.

En la general, el primer puesto lo mantiene el australiano Daniel Sanders, a los mandos de una Gas Gas al sumar 18 horas, 40 minutos y 3 segundos.

En el apartado extraoficial de los centauros latinoamericanos, el argentino Kevin Benavides del equipo oficial KTM, se mantiene en la tercera plaza a solo 4 minutos de la vanguardia, en tanto el chileno Pablo Quintanilla (Honda) es séptimo a 11 minutos de la punta.

Venezolano entre el top ten latinoamericano

Nicolás Cardona prosigue su avance en Rally Dakar 2023. El barquisimetano es el octavo piloto latinoamericano entre los veinte que tomaron la partida el pasado 31 de diciembre; además de ubicarse como escolta del argentino Stefano Caimi en Rally 2, piloto que aparece en la décima colocación en la categoría que reúne a la mayor cantidad de concursantes.

En la jornada del martes las intensas lluvias obligaron a neutralizar la carrera y dos terceras partes de los competidores debieron ser desviados en su ruta; entre ellos Nicolás Cardona, quien padeció los rigores de esa etapa.

La dureza de la edición 2023 del Dakar queda patente con los retiros por accidente en la cuarta etapa del portugués Joaquim Rodrigues Jr y del indio Harith Noah; corredor este último que sufrió distintas fracturas vertebrales pero por fortuna sin riesgo neurológico.

Quinto tramo

La quinta jornada del Dakar 2023 a disputarse el jueves 5 de enero, volverá a tener como punto de salida y llegada la localidad de Ha’il; aunque sobre un recorrido distinto del que se efectuó el miércoles en el que la caravana motorizada emprendió camino hacia el norte y giró hacia el sur para retornar al lugar de partida.

En esta ocasión los competidores se dirigirán hacia el oriente de Ha’il; en el corazón de la península arábiga, donde cumplirán 373 kilómetros de pruebas especiales además de 270 kilómetros de enlace.

