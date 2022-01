Nieves Soteldo, ancla de “Estrenos y Estrellas ”cenar y compartir en familia es lo más importante"

Compartir

Nieves Soteldo, conductora del espacio Estrenos y Estrellas de Noticiero Venevisión, celebra la Navidad en familia y considera que ese día “a pesar de estar cerca o lejos todos compartimos una misma alegría”.

Comentó que ese día es para estar en Barquisimeto junto a su madre, quien se esmera en que la noche de Navidad sea perfecta y especial.

¿Cuáles son las tradiciones navideñas que acostumbras practicar?

Las hallacas no pueden faltar, la ensalada de gallina de mi mamá, que me encanta y obviamente el pernil que impregna desde temprano el hogar de su olor característico.

«Cenar en familia y compartir, es lo más importante en mi casa».

Nieves Soteldo, ancla de Estrenos y Estrellas, habla sobre la Navidad

Nieves agregó, entre risas, que en Año Nuevo su familia practica sin falta la tradición de las uvas, aunque después de la sexta ya no sepan qué otro deseo pedir.

Además de otras tradiciones para atraer prosperidad en el año próximo, como la cucharada de lentejas y el dinero en la mano.

¿Cuáles regalos le pediste a El Niño Jesús este año?

Principalmente salud para mi abuelo, mi mamá y prosperidad para mi familia, que se fue del país; eso es lo que más me llena, aparte de los regalos.

¿Cuáles son tus proyectos para este nuevo año?

Nunca he planeado lo que hago, he sido muy premiada por Dios. Planeo seguir trabajando todos los días, ser cada día mejor y ya se enterarán de un proyecto nuevo que aún no puedo revelar.

Pero me tiene muy feliz y sé que voy a hacer lo mejor que pueda para cumplir todas sus expectativas.

Los invitamos a seguir a Nieves Soteldo en sus redes sociales como @nievessoteldo en Instagram y @nievessoteldo_ en Twitter

Nota de prensa

