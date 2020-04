Autoridades de Nigeria desmienten la caída de un meteorito

Las autoridades de Nigeria, desmienten las informaciones preliminares respecto a la presunta caída de un meteorito en la cerca de la localidad nigeriana de Akure el pasado sábado 28 de marzo.

Según el propio gobernador del estado, Arakunrin Akeredolu; se trató de un camión cargado de explosivos que estaba siendo transportado cuando ocurrió el fatal incidente que ha costado la vida a dos personas.

Arakunrin Akeredolu, a través de su cuenta oficial en twitter @RotimiAkeredolu, expresó que su equipo de seguridad le informó acerca del incidente en la Villa de Eleyowo; una localidad ubicada a pocos kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Akure.

El día del incidente, el gobernador Akeredolu tuiteó inicialmente lo siguiente: «Las agencias de seguridad del estado me han informado sobre la fuerte explosión; que se escuchó en Akure. Estaré en la escena para evaluar el asesoramiento de los jefes de nuestras agencias de seguridad. Pido que todos los ciudadanos mantengan la calma; mientras determinamos los detalles de la incidencia».

I’ve been briefed by security agencies in the state concerning the loud blast that was heard in Akure. I will be at the scene to assess on the advise of heads of our security agencies. I ask that all citizens remain calm as we ascertain details of the incidence. — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020









Gobernador dice que fue un camión cargado con explosivos

Posteriormente, una vez que tuvo acceso a mayor información de parte de sus funcionarios; Arakunrin Akeredolu publicó respecto al incidente: «Los jefes de seguridad me informaron que en las primeras horas del sábado 28 de marzo, un vehículo en un convoy que transportaba explosivos a una instalación de almacenamiento en un estado vecino desarrolló una falla mientras estaba en tránsito; a lo largo de la carretera Akure Owo a unos 2 km del Aeropuerto de Akure».

I have been briefed by the security chiefs that in the early hours of Saturday March 28th, a vehicle in a convoy transporting explosives to a storage facility in a neighbouring state developed a fault while in transit along the Akure Owo Road about 2km from the Akure Airport. pic.twitter.com/3EnmmQBd1E — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020

En tal sentido, y ante la ola de comentarios desatados en las redes sociales respecto al incidente, el gobernador Arakunrin Akeredolu tuiteó: «Veo que muchas personas desearían que esta incidencia de Akure fuera un meteorito. Aunque la teoría de la conspiración suena intrigante, agradecemos a Dios que este no fuera el caso; de lo contrario estaríamos escuchando sobre múltiples zonas de impacto y muchas muertes. Felicitaciones a la policía por manejar bien la situación».

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn’t the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities. Kudos to the Police for managing the situation well. — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020

Cobertura por medios nigerianos

Posteriormente, en fecha 29 de marzo de 2020, el gobernador Akeredou retuiteó una información publicada por la televisora local OSRC TV (Canal 22), donde se posteó un video en la red; acompañado del siguiente texto: «Explosión de Akure: ‘Vi el camión cargado de explosivos minutos antes de que explotara’. (Testigo)».

Versiones encontradas: ¿Camión con explosivos o meteorito?

A pesar de las declaraciones del gobernador Arakunrin Akeredolu y del lo publicado por la televisora local OSRC TV; el personal científico que investigó originalmente el incidente mantiene sus versión de que el crater es producto del impacto de un meteorito.

De acuerdo a las fuentes originalmente consultadas por ACN para la nota informativa inicialmente publicada y de acuerdo a las declaraciones del profesor Adepelumi Adekunle; geofísico y jefe del equipo de investigadores de la Universidad Obafemi Awolowo, conforme a un video del propio día del incidente (antes de las declaraciones del gobernador Akeredolu); el científico expresó a los medios que tiene suficiente evidencias de que «un asteroide impactó la tierra con un ángulo de 43 grados de inclinación» en la Villa de Eleyowo.

Existen dos versiones encontradas: La del geofísico nigeriano Adepelumi Adekunle y la del gobernador del estado Arakunrin Akeredolu. Para finalizar, les dejamos un tuit con el video del profesor Adepelumi Adekunle emite su opinión (de viva voz, en inglés); respecto a las causas de la explosión: «un asteroide que impactó la tierra en un ángulo de 43 grados».

The Government can lie all they want, I’m not stupid and the prof is not stupid as well. The experts led by Adepelumi Adekunle, a professor of geophysics and earthquake engineering at Obafemi Awolowo University, said the meteors impacted the location from “an angle of 43 degrees” pic.twitter.com/seJCcC9uYq — Oke (@oromitayo12) March 31, 2020

Ante la controversia que se ha originado en torno al caso; en ACN, comprometidos con la verdad, dejamos al lector ambas versiones para que sea cada uno quien saque sus propias conclusiones.

Al final de la nota, encontrarán el enlace al artículo originalmente publicado, donde se informa la versión del científico nigeriano.

Con información de:ACN|Diariodemexico|Contrareplica|Redes

