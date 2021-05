Niña de 6 años es golpeada con tabla por directora de escuela de Florida

Un episodio de violencia contra una alumna de apenas seis años de edad ha indignado a la comunidad en Clewiston, Florida.

La directora de una escuela primaria de la ciudad de Clewiston, fue grabada mientras golpeaba a una de sus alumnas con una tabla en los glúteos, en forma de castigo.







La madre de la menor fue quien grabó a la mujer identificada como Melissa Carter en la Central Elementary School, mientras le pegaba a su hija en un salón de la institución.

En el video se muestra que una maestra inclinó a la menor; y la colocó de espalda a la directora, mientras ella la golpeaba con la tabla.

A la primera nalgada, la niña de seis años de edad se apartó, al parecer por el dolor que le provocó el golpe. Sin embargo, las mujeres la obligaron a regresar al lugar donde estaba para pegarle dos veces más con la tabla a pesar de que la pequeñita lloraba.

Autoridades de la escuela la citaron a la madre en la institución debido a que la niña había causado daños por $50 dólares en una computadora. La mujer se presentó para pagar por las afectaciones; pero la llevaron a un salón donde ya se encontraba su hija, según relató la mujer a medios locales.

La mamá asegura que la directora Carter comenzó a gritarle a la menor, así que ella escondió su celular en su bolso; para grabar lo que sucedía. Mencionó que no hizo nada y que sacrificó a su hija para que los demás padres pudieran ver lo que sufren los niños en esa escuela de Florida.

“Con el odio que golpeó a mi hija, es un odio que, realmente yo nunca le había dado a mi hija como ella la golpeó”; comentó la madre de la pequeña. Además, señaló que llevó a la niña con un doctor para que documentara las marcas y moretones que le dejaron los golpes con la tabla.

A decir de reportes, la Oficina del Fiscal de Florida podría presentar cargos contra la directora de la escuela por el delito de agresión agravada. Mientras que el Departamento de Policía de Clewiston y el Departamento de Niños y Familias investigan el incidente.

