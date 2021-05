Una niña terminó en UCI con quemaduras de tercer grado por peligroso reto de TikTok

Una niña de 13 años, de Oregon (EEUU), quedó hospitalizada después de sufrir graves quemaduras cuando intentaba hacer un reto en TikTok.

El incidente ocurrió el 13 de mayo, pero la niña todavía se encuentra luchando por su vida en cuidados intensivos, conectada a respiración asistida, y ya tuvo que someterse a tres trasplantes de piel en su cuello y su brazo derecho.







Niña sufre graves quemaduras por reto Tik Tok

El arriesgado reto viral consiste en escribir o dibujar algo en el espejo con un líquido inflamable y luego prenderle fuego. Para recrear el truco, Destini Crane trajo al cuarto de baño una vela, un encendedor y una botella de desinfectante. De repente, la mezcla explotó en el espacio poco ventilado.

Cuando su madre, Kimberly, y su hermana, Andrea, oyeron los gritos y entraron corriendo en la habitación, vieron que el smartphone de la chica todavía estaba grabando un vídeo para TikTok.

La familia de Crane espera que pronto sea trasladada a la unidad de quemaduras. No obstante, los médicos advierten que el proceso de rehabilitación podría durar varios meses, pues la niña tendrá que recuperar el uso del brazo y la movilidad del cuello. También tendrá que acudir a un fisioterapeuta por el resto de su vida.

“Es muy importante estar presente con sus hijos, porque podemos monitorearlos, tenemos controles parentales, podemos hacer todo lo que queramos, pero las cosas se nos escapan”, dijo su Andrea Crane, hermana de la menor.

Su familia ahora advierte a los demás que vigilen de cerca lo que hacen sus hijos en las redes sociales.

13-year-old girl severely burned while imitating TikTok video, family says https://t.co/Lpc9RhOYoY 13-year-old girl has been in the hospital for over two weeks after suffering third-degree burns while apparently attempting to imitate a video she saw on social media, said her f…

— KTBB Radio (@KTBBRadio) May 30, 2021