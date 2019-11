Niños en Teodoro Gubaira presentan alergia por desbordamiento de cloacas

Durante las protestas que mantuvieron durante tres días esta semana los maestros en Carabobo para rechazar las condiciones en las cuales se encuentran viviendo varios fueron los duros testimonios que relataron las profesionales de la educación.

Desde la plaza Rafael Urdaneta, ubicada en el municipio Naguanagua, los profesionales de la educación señalaron que poseer estudios como maestrías o tener más de 15 años dando clases no es garantía de un mejor salario.

Roxy Duarte, maestra de Naguanagua y madre de una niña con condiciones de salud aseguró que el ministro no sabe si el docente cena, desayuna o si la camisa que carga es prestada, «esta camisa no es mía, es prestada, no tiene mi nombre y es la que cargo para trabajar, ¿hasta cuándo sobrevivimos con esto? (…) para tener otros recursos económicos he vendido todo lo que jamás pensé que iba a vender, zapatos, artículos personales, doy tareas dirigidas en mi casa o sea si tú me dices ven y limpiáme la casa voy y te la limpio, el docente hoy está presto a hacer cualquier cosa que le genere dinero».

Para Roxy Duarte renunciar no es una opción, su deseo es ejercer dignamente la profesión para la cual se preparó.

Los maestros señalaron que actualmente en Venezuela no se vive, sino que se sobrevive ante los sueldos de hambre que según sus palabras, devengan por dar clases, Belkis Colmenares maestra de Naguanagua, comentó que ha trabajado en casa de familia, «he trabajado en hoteles, los fines de semana, feriados estoy metida ahí pero me duele porque no tengo tiempo para mis hijos y son adolescentes y deportistas, aún no he resuelto cómo comprarle los zapatos para ir al béisbol».

Sostuvieron que el régimen de Maduro ha violado el contrato colectivo desde el año 2013.