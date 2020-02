Nitu Pérez Osuna acusó a Ramos Allup de su despido de RCR

La periodista venezolana, Nitu Pérez Osuna, no quiso callar más y acusó al diputado de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos Allup de «ser el responsable de su despido de la emisora Radio Caracas Radio (RCR) 750 AM».

Sobre las circunstancias del despido, Pérez Osuna señaló que un funcionario Conatel la habría citado en un lugar fuera de la radio para confesarle; que el parlamentario le había solicitado su despido. “Porque ella estaba echando mucha vaina tanto al gobierno chavista como a la oposición», comentó.

En su relato, la comunicadora dijo textualmente «me llamaron de la radio y me dicen que Conatel cerró el programa. El miércoles siguiente recibo una llamada, de Conatel. El segundo hombre a bordo. Que me tiene una información importante y me citó en un sitio muy feo en Montalbán».

Encuentro entre Nitu Pérez Osuna y el funcionario

Seguidamente Nitu Pérez Osuna agregó, «era en un bar. Había un apartado con unas cortinas rojas, me puso su teléfono y una grabación. Era Henry Ramos Allup pidiéndole que me cerrara el programa, porque era un ganar-ganar. Ella le echa mucha vaina al régimen y a nosotros”.

Luego, de acuerdo a Pérez Osuna, el funcionario de Conatel le preguntó al legislador ¿qué iba a decir para cerrar el programa?; a lo que Ramos Allup presuntamente respondió «cualquier cosa, lo que se te ocurra, pero ciérralo».

De igual manera, aseguró que el funcionario que la alertó sobre la «oposición a la cual pertenece» es un militar. Sin embargo, ella le respondió de forma contundente «ese señor no es la oposición, ese es un disfraz».

En este contexto, varios analistas a través de las redes sociales como @padrenestor1945 comentaron; «hay que ver esa grabación de la llamada de HRA. En caso de que eso sea cierto, la voz de él es muy fácil imitar, ya en otras ocasiones ha sucedido. Ella debió verificar con HRA ese le dice si fue cierto o no…».

Este testimonio de @NituPerez es para que todos consideramos de una vez el deslinde con lo echado a perder. Lo había escuchado antes. Ahora que es público, le reitero mi solidaridad a ella y a un país confiscado por la maldad que y sus miles de expresiones. pic.twitter.com/mvQy9iHiGk — Victor Maldonado C. (@vjmc) February 7, 2020

#AquiSeHablaLibertad#7Febrero

Si quiere saber toda la trama:@NituPerez nos dió la versión completa y con detalles de por qué y quienes presionaron para cerrar su programa. No se lo pierdan. A partir del minuto 31 aproximadamente.https://t.co/bd8LJEkItA — Victor Maldonado C. (@vjmc) February 7, 2020

Con información: El Carabobeño/Redes/Foto: Cortesía

