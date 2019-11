No han cobrado aguinaldos “abuelos de la Patria”

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional; calculó la inflación de octubre en 20,7%, lo que arroja un acumulado para 2019 de 4.035,2%; informó este jueves 14 de noviembre el diputado Ángel Alvarado; miembro de esa instancia parlamentaria y coordinador político del área de Macroeconomía de Plan País.

Alvarado precisó que la inflación interanual; -medida de septiembre de octubre de 2018 al mismo mes de 2019-; se ubica en 24.312,15%. Igualmente, el legislador apuntó que la actividad económica registró; una caída de 43% en el tercer trimestre de este año ; y que el Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero se desplomó en 78%.

Hiperinflación acumulada en 4.035% al cierre de 2019

Alvarado identificó las causas de la destrucción de la economía venezolana; ausencia de crédito, extorsión contra los productores; fallas en el servicio eléctrico y en el suministro de combustibles; y el bajo poder adquisitivo de la población.

“Los venezolanos sufrieron primero la ola expropiatoria y ahora el huracán de la hiperinflación; que ha devastado a la empresa privada”, denunció tras enfatizar que en el país “no habrá cambio económico si no hay cambio político”, agregó el parlamentario.

Respuesta a la crisis

El representante del estado Miranda enfatizó que solo a través de un acuerdo nacional como Plan País, que cuenta con el respaldo de las principales fuerzas políticas y sociales de la República, será posible “lograr una recuperación económica rápida”.

Alvarado subrayó que Plan País impulsará el acceso al financiamiento internacional masivo que permita «la expansión de la producción petrolera y el empoderamiento de la ciudadanía en general».

Sobre este último punto, el coordinador político de Plan País enfatizó que la transición a la democracia permitirá el “restablecimiento de los derechos de los venezolanos”, para que puedan emprender y llevar con éxito sus planes de vida.

No deje de leer: Citgo está protegida hasta el 22 de enero(Opens in a new browser tab)

Plan País recoge las medidas necesarias

Junto con Alvarado participó en la rueda de prensa de Plan País el analista financiero Henkel García, quien expresó su apoyo al acuerdo impulsado por la Asamblea Nacional para derrotar la crisis. El economista observó que Plan País “recoge las medidas necesarias, tiene una buena base y cuenta con la capacidad de amoldarse a las nuevas realidades”.

García sostuvo que Plan País “abre las posibilidades a una Venezuela distinta”, con una mejor calidad de vida para todos y donde se reconozca el valor del trabajo para progresar. “Tenemos que aprovechar la oportunidad para empoderar a los venezolanos”, concluyó García.

ACN/AN/diarios/redes

No deje de leer: El dólar se dispara supera la barrera de 24 mil bolívares(Opens in a new browser tab)