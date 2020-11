Desde el Exilio/No hay ley que los salve ¡sentenciados!: Por José Gregorio Briceño Torrealba.-

Luego de muchos años de transgresión a la Constitución y a la leyes de la República; estos cuatreros, Chávez y sus herederos, violadores en serie; de cuanta norma no les sirva para avanzar con su plan de destrucción del estado; dictado por los patrones Castro, han ampliado sus tentáculos y se han aliado; con la tribu mundial del terrorismo, totalitarismo y sus líderes fanáticos; reyes de la intolerancia y el odio.

Han comprado por todas partes los aplausos a su guerra a muerte; contra el pueblo venezolano en nombre de una falsa ideología. La verdad sea dicha es que su doctrina es el poder que les da el control del dinero del país más rico de América.

Viven volteando la tortilla para desinformar al pueblo; y dándole poder a cuánto delincuente hay para que mantengan a nuestra gente; asustada, sometida y acuartelada, como dicen las abuelas: No tienen perdón de Dios!

La pantomima del teatro constituyente

Presentan ahora, en la habitual puesta en escena de su inacabable película de terror; la «aprobación» de La ley Antibloqueo, una nueva pantomima del teatro Constituyente; con la cual mezclan un poco de todo lo que les está haciendo falta para dinamitar de una vez por todas lo que queda de país.

Siempre me pregunto para que hacen ese esfuerzo inverosímil; de ponerse el disfraz de demócratas pasando por procedimientos y protocolos; «creando» leyes cuando todos sabemos por lo ya harto demostrado ante el mundo; que ese disfraz es transparente, se ve sin mucho esfuerzo lo que realmente son; Una organización criminal, delincuentes usurpando el poder y entregando a otros malandros peores que ellos – aunque parezca imposible- a la patria que los vio nacer.

La Ley Antibloqueo es el golpe definitivo; de lo poco que faltaba por violar de la Constitución vigente venezolana; desde mi punto de vista se perdió la República y se dio el paso a una monarquía, un imperio, dirigido por la tiranía cubana.

7 conclusiones

Me dí el trabajo de analizar dicho adefesio jurídico repleto de disparates y logré sacar 7 conclusiones de lo que presentan notando por encima su corte maquiavélico pues es sin duda un compendio de profanación a la Magna Ley y es inaplicable.

✓1- Es una ley nula de toda nulidad porque proviene de un acto de usurpación de poderes. La inconstitucional Constituyente.

✓2- No podrán haber negociaciones, convenios, actos jurídicos internacionales porque necesitarían la aprobación de la Asamblea Nacional ya que así lo establece la Constitución y una ley no puede estar por encima de la Constitución por principios básicos del Derecho (Ver pirámide de Kelsen.)

✓3- Ese adefesio de ley permitió que quedaran una vez más al desnudo ante la comunidad internacional mostrando su osadía de legislar y violar leyes sin pudor alguno.

✓4- Profundiza la recesión económica o la quiebra total del país como una política de estado para mantener sometida a la población. El mejor ejemplo es que el Producto Interno Bruto (PIB) lleva 7 años consecutivo cayendo y para el próximo año se estima otra caída del 30 %

La hiperinflación que es el más grave problema que vive el venezolano, no se resuelve y se agudiza el hambre y desnutrición. Los organismos multilaterales como los Bancos Mundial, Interamericano, de Desarrollo jamás darían préstamos o auxilios financieros. ¿Qué inversiones extranjeras pudieran llegar con esa ley? Es imposible.

✓5- Cuando me referí anteriormente a que se perdió la República y se convirtió en una Monarquía dirigida por Cuba, lo relaciono con el artículo 44 de esa ley el cual impone EL SECRETISMO. O sea, ni el poder judicial (Tribunal Supremo de Justicia) ni la Fiscalía General de la República, ni la Contraloría General de la República podrán pedir información y menos abrir una averiguación. Lo que sí pueden es pedir una información a la Procuraduría y ellos evaluarían si se la pueden dar, queda a su discrecionalidad. ¿Qué tal?

Me recuerdo como corredactor de la Constitución vigente, en el año 1999 cuando se dió un gran debate en la plenaria para establecer el principio Constitucional que reza: TODO CIUDADANO VENEZOLANO PUEDE PEDIR INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO. También se violó otro artículo lo cual es más insólito y significa una gran afrenta a la civilización e inteligencia de la humanidad; establece que quien va a controlar la ley y a sus ejecutores, va ser el CONSEJO DE ESTADO. ¿Quién preside el CONSEJO DE ESTADO? El vicepresidente de la República, o sea, Delcy Eloina Rodríguez y lo integran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno y 5 más que nombra Nicolás Maduro. Allí es donde se aplica un viejo adagio popular: «Zamuro cuidando carne».

Ya son tan descarados que no cuidan las formas, pues la facultad del CONSEJO DE ESTADO, según la Constitución, es de consulta y de opinión y no de CONTROL.

Otra gran flagrancia a la Constitución es el artículo 34 donde niega que el arbitraje o controversia si se presentare, delega esta decisión a los Tribunales de la República, quienes de decidan, o sea en el Territorio venezolano.

Eso me hizo recordar cuando Chávez reunió a todos los gobernadores del país y nos informó la decisión de retirarse del CIADI (Centro de soluciones de controversias del Banco Mundial) porque violaba la Constitución y asimismo alegó retirarse del Banco Mundial.

✓6- El principio de la unidad del Tesoro no lo había violado nadie en toda la historia de Venezuela. ¿Qué es eso? Lo digo por mi experiencia como ex Alcalde reelecto y ex gobernador reelecto. Todo ingreso debe ser declarado y cuando hay un ingreso adicional tiene asimismo que ser declarado, así lo impone el marco jurídico venezolano y por ende la Constitución. El manejo presupuestario es un principio UNIVERSAL QUE EXISTE EN TODO EL PLANETA, en donde todo ingreso de un País, Estado, Provincia o Municipio debe ser declarado. En este mamarrachada de ley, los ingresos lo colocarían en un fondo aparte sin declararlos, abriendo más puerta a la corrupción, increíble pero cierto.

✓7- El hazmerreír del bodrio, bazofia de ley antibloqueo, la tapa del frasco es el artículo 18 en el cual se establece que los «ingresos adicionales» que se van a obtener serían para recuperar el salario, mejorar las prestaciones, los servicios de electricidad, agua, para la producción y el crecimiento económico. Una perla para seguir comprando alimentos con sobreprecio, podridos y sin controles. La llave para la limosna al pueblo.

Confrontación internacional

No hay que ser un letrado ni un constitucionalista experimentado; después de lo dantesco que describí, estos COPRÓFAGOS saben que esta ley; solo funciona como herramienta de enfrentamiento a la comunidad internacional; que apoya la pronta liberación del yugo al que nos someten; es absolutamente imposible o mejorar flujos económicos sustantivos; y mucho menos de levantar las reservas internacionales.

Solo veo desde la cárcel del exilio una posibilidad para reanimar; para darle oxígeno y sanar a nuestra Venezuela; la única forma o salida que hay para rescatar la República, es tumbándolos del poder de cualquier forma.

No puedo dejar de expresar mi profunda desilusión; de la conducta asumida por algunos de los voceros de la oposición; cuando en los últimos 8 días han venido manifestando un cambio de postura o posición; de lo que ha sido para los venezolanos durante casi 2 años el mantra político; el cese de la usurpación.

No difiero de que se puede y se debe cambiar; si las circunstancias así lo ameritan pero en nuestra agonía nada ha cambiado; seguimos gobernados por capos narcotraficantes y deben salir del poder, como sea y lo antes posible.

Quedo con el ánimo alborotado por la certeza de que pronto; al resolverse los asuntos internacionales actualmente en desarrollo; obtendremos la ayuda necesaria. Siempre optimista denuncio e insisto para derrotarlos con lo que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA.

