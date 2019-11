«No me rindo» expresó Rufo Chacón desde España

Luego de llegar a España para ser intervenido, el adolescente Rufo Chacón; reaccionó de manera óptima a las primeras pruebas oftalmológicas.

De acuerdo al médico especialista tratante, Miguel Salinas, se realizó la medición de las prótesis oculares en el espacio afectado; como parte del único procedimiento que por ahora, se le puede realizar al joven.

Vale resaltar, que con el apoyo de la Fundación Frigilux, Rufo Chacón y su madre Adriana Parada; pudieron viajar a España e iniciar un costoso procedimiento médico.

«No me rindo» dijo Rufo Chacón

Sobre esta ayuda social el paciente expresó, que «cuento con el apoyo de Frigilux y del señor Yaser Dagga. Aquí, me han tratado bien, son buenos. No me rindo».

Así comentó durante una entrevista con el periodista venezolano, Sergio Novelli; durante su programa matutino que se transmite a través de las redes sociales.

Por su parte, la madre agradeció el apoyo de la fundación, pues consideró que es muy importante; la fuerza que le ofrecen a su Rufo Chacón para que «pueda tener una vida mejor».

Sin embargo contó, que «ha sido un proceso muy difícil, sobre todo porque sé que mi hijo; no va a poder ver a pesar de esta operación».

Procedimiento médico

En relación al procedimiento Salinas explicó, que iniciaron con la adaptación de las prótesis; la cual requiere de una parte estética y otra médica para su colocación.

Sobre ello indicó, que «el chico ha reaccionado bien a las primeras pruebas y se espera que dentro de una semana Rufo Chacón tenga las prótesis y un sistema de inteligencia artificial que capta imágenes, lee y verbaliza».

Agregó sobre el sistema, que es liviano, fácil de usar y le será de mucha ayuda. «Es muy complejo que pueda ver (…) ahora medicamente no es posible, en un futuro nadie sabe. Hoy es importante concentrarnos en sus prótesis y que él sea más autónomo», detalló el médico especialista.

