Nombres del Premio Nóbel de Literatura 2018 y 2019

Las fuerzas armadas de Turquía han intensificando los ataques aéreos y lanzaron una masiva una ofensiva terrestre, cuando su incursión en las áreas controladas por los kurdos del norte de Siria entra en un segundo día.

El ejército de Turquía dijo que había capturado los objetivos iniciales. Hay informes de intensos combates en la región fronteriza central y siete muertes de civiles.

Según los informes, decenas de miles de personas abandonan sus hogares para huir de los feroces combates al norte.

El asalto a las fuerzas lideradas por los kurdos, aliados clave de los Estados Unidos, sigue a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses.

Turquía dice que quiere crear una «zona segura» en la frontera para muchos de los refugiados sirios en su territorio.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, negó que Estados Unidos le haya dado a Turquía una «luz verde» para la ofensiva militar en territorio sirio.

Sin embargo, el presidente Trump dijo en una conferencia de prensa el miércoles, que los turcos y los kurdos «habían estado luchando entre sí durante siglos», y afirmó que los combatientes kurdos «no nos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial, no nos ayudaron con [el Día D desembarcos en] Normandía «.

«Habiendo dicho todo eso, nos agradan los kurdos», agregó.

Tanto los republicanos como los demócratas han condenado la decisión de retirar las tropas estadounidenses de la zona en conflicto, lo cual ha disparado esta nueva escalada de intensos combates en la región.

