Norcoreanos y norteamericanos reanudarán las conversaciones nucleares

Estados Unidos y Corea del Norte acordaron que reanudarán las conversaciones el próximo fin de semana, respecto a un posible tratado nuclear, según un informe de la agencia estatal de noticias de Corea del Norte, KCNA, publicado este martes.

La reunión rompería un punto muerto de casi ocho meses en un acuerdo nuclear entre los dos países.

Las conversaciones entre los funcionarios de EE.UU. y los norcoreanos se habían estancado, desde que el presidente Trump y Kim Jong Un se marcharon de su segunda cumbre en Vietnam en febrero sin un acuerdo.

Kim quería alivio de las sanciones comerciales a cambio de un desarme parcial. En los meses transcurridos desde entonces, Corea del Norte ha realizado varias pruebas de misiles de corto alcance.

Trump ha minimizado en gran medida las pruebas, diciendo que no han violado ningún acuerdo.

Citando una declaración emitida por el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, KCNA informó que los dos países se pondrán en contacto preliminar el viernes antes de sentarse para las conversaciones a nivel laboral el sábado.

“Los delegados del lado de la RPDC están listos para ingresar a la RPDC-EE. UU. negociaciones a nivel de trabajo ”, dijo Choe en el comunicado, según Reuters.

El canciller usó el nombre oficial de Corea del Norte, que es la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

“Espero que las negociaciones aceleren el desarrollo positivo de las relaciones entre la RPDC y EE.UU.», dijo Choe.

El mes pasado, el principal negociador nuclear de Corea del Norte, Kim Myong Gil, advirtió que Washington debería ofrecer un «método de cálculo correcto en las próximas conversaciones», informó Reuters.

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en septiembre que Estados Unidos estaba preparado para reunirse con Corea del Norte para reabrir las discusiones sobre un acuerdo nuclear.

El lunes, el exasesor de seguridad nacional John Bolton advirtió en un discurso en Washington D.C. que Kim Jong Un «nunca renunciará a las armas nucleares voluntariamente».

