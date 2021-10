Norkys Batista será la villana en “La mujer de mi vida”

Compartir





















Por todo lo alto, la actriz venezolana Norkys Batista regresa con fuerza a las telenovelas, ahora de la mano de la cadena de habla hispana en Estados Unidos, Telemundo, casa productora de “La mujer de mi vida”, melodrama en el que será una villana.

La también modelo, conductora y empresaria interpretará a una actriz llamada Evelin que le hará la vida imposible a la protagonista de la historia Daniela; interpretada por Angélica Celaya.

Ella usará toda su belleza y seducción para enamorar al hijo de Daniela; veinte años menor que ella, y de esa forma hacerle daño.

“Es una mujer con mucho dinero, caprichosa, que hace lo que se le antoja; tiene en su vida todo lo que quiere tener y no le hace falta nada.

Ella maneja todas las situaciones a su antojo y es una villana nata. Es un personaje que disfruto mucho porque es muy mala; pero que a la vez tiene muchas inseguridades”, comenta Norkys sobre su interpretación.

Norkys quien ha hecho carrera dentro de las telenovelas en Venezuela, Panamá, Colombia y Estados Unidos; tenía cinco años alejada de los melodramas, durante ese tiempo se enfocó en su exitosa obra de teatro y en la conducción de televisión.

“Me siento muy feliz y agradecida con Dios. Estoy haciendo lo que me encanta y me apasiona que es la actuación y las telenovelas. La experiencia de volver a grabar me tiene en las nubes y alucinando”; expresó la actriz representada por la casa de talentos internacional Hispanomedio.

Norkys compartirá escenas en La mujer de mi vida con Iván Sánchez; Rodrigo Murray, Mauricio Islas y Patricia Reyes Spíndola.

