Noticiosamente Solidario

Entre tantos eventos desafortunados, inesperados o que simplemente considerábamos imposibles de suceder, definitivamente este año 2020, parece una película de Hollywood escrita y dirigida entre Quentín Tarantino, Woody Allen y Steven Spielberg, o una serie propia de Netflix siendo el ultimo capitulo la operación Gedeón; en nuestra querida Venezuela ha sido una total locura, que viene a sumarse a la ya trágica realidad histórica que nos ha tocado vivir, basta con agarrar nuestro teléfono celular, para ver la cantidad de información que hace colapsar nuestros dispositivos móviles, entre memes, imágenes, audios, videos, links de instagram, twitter, Facebook etc, todo esto fluye a través de los más diversos grupos de whatsapp, que van desde el grupo de condominio o consejo comunal, pasando por el grupo de padres para las tareas, grupos de la familia, compañeros del deporte o universidad, de los bachaqueros o informantes de compras, ahora aparecieron los grupos para la gasolina, entre muchísimos otros, se nos hace necesario para poder subsistir tener información de primera mano de todo, para poder adelantarnos al sitio donde venden la carne más barata o a la estación de gasolina donde llega el combustible o como va evolucionando la pandemia a la espera del tan anhelado día que levanten la cuarentena y podamos volver a nuestras vidas normales si es que eso es posible.







En medio de todo este torbellino de información por supuesto no puede faltar un factor distorsionante, fastidioso, de mala fe, que venga a ponerle más angustia, suspenso y zozobra a la ya cargada vida informativa del Venezolano y son las llamadas Falsas Noticias o Fake News como se les conoce, que no son más que una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad, estas falsas noticias se pueden crear desde todo ámbito (económico, farándula, deportivo), pero en nuestro país van más dirigidas al contexto político, el problema es que nos las creemos fácilmente, y eso tiene una gran razón de ser y debido a que la gran mayoría de los Venezolanos despertamos todos los días con la esperanza que ocurra “algo” que haga de una vez por todas generar un cambio político, que devuelva la calidad del vida a nuestro pueblo y acabando con años de miseria y corrupción.

Es allí, en esa ciega y noble esperanza, que los mercenarios del teclado se aprovechan para generar una Fake News o en este caso dada la carga emotiva se crea una Post-verdad, que se vuelve viral en pocos minutos gracias las grandes redes sociales, inventando todo tipo de cuentos chinos, desde imágenes montadas hasta largos y tediosos audios de supuestos expertos o simplemente el primo del vecino del amigo que vive en fuerte tiuna y vio a algún personero del gobierno montarse en un avión y salir huyendo a Cuba con un maletín lleno de Dólares, ¡POR FAVOR!. Debemos ser Noticiosamente Solidarios y ser solidario implica sumarnos y acompañar al otro en sus causas e intereses, en otras palabras ayudar a llevar esta difícil carga de vivir en una Venezuela devastada, no solo por el gobierno sino también por los miles de Venezolanos que están en contra de sus coterráneos, cuando sacan provecho de la crisis para lucrarse, pero ya ese es otro tema.







Ser Noticiosamente Solidarios implica el no crear falsas noticias con el afán de generarse unos comentarios en sus redes sociales, sacar rédito político o peor aún ganarse un dinero a costilla del daño comunicacional y posteriormente emocional que causa a la mayoría, y digo emocional, ya que cuando se genera una expectativa, se difunde y luego se verifica que es una mentira, caemos en una frustración colectiva que impide la movilización de la gente a cualquier convocatoria, porque simplemente la gente se cansa y ese cansancio no es otra cosa que “dejar de creer”. Ser Noticiosamente Solidario pasa por verificar la fuente y veracidad de las noticias que te llegan antes de divulgarlas en las redes o colgarlas en tu estado de whatsap, porque siempre tendrás a alguien que te sigue y cree en tí ya seas una figura pública o simplemente tus hijos o familiares se hacen parte de lo que tu publicas, sobre todos los adolescentes quienes son los que más tiempo permanecen en las redes y que ven cada vez más difícil un futuro para ellos en nuestro país. Ser Noticiosamente Solidario es tan sencillo como evitar hacerse eco de noticias, que sabemos solo buscan hacerle publicidad a alguna autoridad del gobierno, debido a que apareció borracho en un acto público, porque supuestamente le allanaron la residencia o ante un supuesto suicidio, recordemos que en política “no hay publicidad mala” y todos sabemos del talante moral de estos personajes, que solo buscan amanecer en la boca de todos al día siguiente.

La natural arrogancia del ser humano nos lleva a la estadística de que el 70% de las personas aseguran que ellas pueden determinar cuando están en presencia de una Fake News, pero la realidad es que solo menos de 14% puede hacerlo o simplemente te responden con un “yo coloco en mis redes lo que me dé la gana”, mi consejo, no discutas con estas personas no son para nada solidarias, y de estos existen muchísimos que dentro y fuera del país manchan el noble oficio del periodismo (aunque muchos ni son profesionales de la comunicación social) con sus inventos y manipulaciones mediáticas o simplemente atacando, difamando o insultando a algún líder de nuestra ya épica lucha contra el régimen, para ganarse unos dólares que les mantengan su estilo de vida en el imperio, como es el patético caso de dos conocidas señoras radicadas en Miami, que viven peleando entre ellas para quedarse con el mejor chisme y el mejor patrocinante, ellas son solo un pequeño ejemplo de los tantos y tantos que existen en la infame práctica de este pseudoperiodismo tan dañino.







Convirtámonos en portadores de buenas nuevas, capaces de ver el vaso medio lleno aun en las situaciones más adversas y estoy consciente que es una tarea muy difícil, pero no agreguemos más carga negativa al ya abarrotado equipaje de malas noticias que nos inundan a diario, hay millones que siguen creyendo que un mejor mañana es posible, que siguen trabajando sin descanso por sacar a nuestra Venezuela de la oscuridad en que se encuentra sumergida, cientos de miles de héroes anónimos que siguen divulgando con su trabajo, ejemplo y constancia que esta tierra de gracia va a superar uno de los episodios más nefasto de su historia moderna, para devolver a los Venezolanos la alegría que nos caracteriza y esa es la mejor noticia que podemos dar.

Abog. Luis Junior Vivas

@juniorvivas1

No dejes de leer: Más allá de la Tarea

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN