 “Novios de a ratico” es lo nuevo de Jota G y Patty Moll

La cantante originaria de Barbados, Rihanna, se convirtió este domingo en la primera artista en cantar estando embarazada en el halftime show del Super Bowl.

Con la atención de más de 100 millones de personas; la intérprete de “Umbrella” reveló sobre el escenario del Super Bowl 2023 que está en la dulce espera de su según bebé, tras la llegada hace 9 meses de su primogénito.

Sobre una plataforma colgante y radiante de rojo, arrancó su show con una versión de Bitch Better Have my Money.

Su vestuario contrastaba con el blanco de los bailarines. La cantante no se movía mucho por el escenario lo que hizo que muchos se plantearan que estuviera embarazada.

Lo de Rihanna en la Superbowl. Impresionante. pic.twitter.com/LP2PgN0e3v — Héctor García (@Chackson5) February 13, 2023

Además, se tocó el vientre en varias ocasiones. Más tarde, tras la actuación, se confirmó lo que muchos conspiraban: está embarazada de su segundo hijo.

En la actuación de unos 15 minutos sobre el escenario, Rihanna abrió el descanso con Where Have You Been; pasando por las canciones Only Girl In the World, We Found Love.

Búscate alguien que te mire como A$AP Rocky a Rihanna 💖 pic.twitter.com/QPFeqoiLta — Esquire España (@EsquireEs) February 13, 2023

Además, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up; All of the Lights y Run This Town antes de acabar con Umbrella y Diamonds.

Esta supone la vuelta de Rihanna a la música tras 6 años de descanso; su primer embarazo y su éxito como empresaria, con sus marcas de lencería y maquillaje que no dudo en promocionar en el Super Bowl.

Rihanna promocionando Fenty Beauty en pleno Halftime Show del Súper bowl. ICONIC ❤️ pic.twitter.com/YdzLHko0Yv — 𝕮𝖗𝖔𝖓𝖔𝖕𝖎𝖔 (@valeriagpa) February 13, 2023

Así mismo, todo el halftime show estuvo lleno de éxitos que fueron números 1 en las listas de todo el mundo.

La carrera de Rihanna, ahora con 34 años, es una de las más exitosas de todos los tiempos, sobre todo, teniendo en cuenta su edad.

A raíz de la presentación de Rihanna en el Super Bowl, la cantante se hizo tendencia en redes sociales, sin embargo, hubo otra actuación que se llevó la atención de muchos. La intérprete de lengua de señas de la cadena FOX se hizo viral por bailar mientras traducía las letras. pic.twitter.com/wIBvCJo7mg — VIVOplay (@vivoplaynet) February 13, 2023

