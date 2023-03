“Novios de a Ratico”, una frase que le gustaba al cantante Jota G y la convirtió en música

Compartir

El cantante oriundo de Valencia, Jota G @jotagmusic, contó que Novios de a Ratico llegó a su vida en una frase que captó su atención y que durante mucho tiempo intentó convertir en canción.

Algunas composiciones salen rápido, otras nunca se culminan, y otras se toman su tiempo para llegar al resultado querido por el compositor; ese fue el caso de Jota G con su nuevo tema.

“Esa frase siempre me gustó, durante un tiempo empecé a escribir, no me salió, la dejé. Un día volví a montar la maqueta, lo intenté otra vez porque creía muchísimo en esta frase. Jhey (productor musical) y yo hicimos la maqueta y pensamos ‘ok, está muy cool. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le falta?’ Y llegamos a la conclusión de que podíamos hacerla con una chica”.

Se trata de Patty Moll quien fue referida por su manager con quién Jota G tiene una relación laboral también.

“Aunque no es 100 % lo que yo hago, me gusta mucho su música. Desde el primer momento me di cuenta que era súper talentosa. Ambos creímos mucho en esta canción”, detalló el músico sobre la colaboración con la cantante dominicana.

La parte creativa y visual de Novios de a Ratico de Jota G

A Jota G lo acompañan en este camino de la música varios profesionales del estado Carabobo.

Se trata del productor musical Jhey Music, con quién tiene aproximadamente dos años trabajando,y quien, a su juicio, es de los mejores del país.

“Jhey es un productor increíble y de los mejores de Venezuela. Su aporte a la canción, en términos de producción, es que suena muy fresca y actual”.

Por parte audiovisual, el director del video es Carlos Cloc. A ambos los considera sus amigos y por ende, el resultado es más ameno, “se hace un ambiente cool, y eso se ve en el trabajo”.

Jota G agregó que habló con Patty Moll para que visitara el país, y aunque aún no está totalmente definido, tienen la intención y las ganas de poder hacer algunas cosas en Venezuela.

