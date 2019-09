Anunció de un Alcaraván 23/ Nuestros muchachos venezolanos: Por Milagros Rodríguez.- La juventud ha sido la principal víctima del desastre que azota al país. Todos sufren, los que se han ido, teniendo que abandonar sus afectos, la familia, su casa, su mundo, y los que se mantienen a duras penas en la Patria vapuleada, sobreviviendo una situación, dura, inesperada, injusta.

A nosotros, la generación que creció en los 70, los 80, nos robaron nuestros sueños, crecimos viviendo en un sueño, somos soñadores mientras que la juventud actual, es una juventud emprendedora que le ha tocado fuerte, muy fuerte, diría yo, el vivir en este momento situación país, tantos lo que se han ido, que estoy segura que regresaran cuando esto cambie, mejore tanto como los que aquí están dando la batalla de ser buenos guerreros del vivir día a día.

Por primera vez en nuestra historia, los muchachos y muchachas se van, a trabajar de lo que sea, dejándolo todo para poder ayudar a sus familias, sus hijos, las parejas que quedan atrás.

Hace seis años atrás existió un proyecto nacional, plasmado en el Plan de la Patria, con grandes objetivos históricos, todos vigentes. Estábamos en el camino correcto, el Vivir Bien era normal, lo extraordinario era cotidiano, comer, estudiar, tener salud, trabajar, distraerse, tener cultura, tranquilidad, servicios, sueldos dignos. Había solidaridad, fraternidad, democracia participativa y protagónica. Había un futuro, un proyecto, el de la Revolución Bolivariana, donde todos, independientemente de su posición política, podían vivir y lo hacían bien, viajaban, opinaban, estudiaban, tenían tranquilidad para pensar en el futuro.

¿Cómo es posible que los que quedan en la patria no tengan más opción que una «chamba» temporal, trabajo no calificado, una caja Clap con productos importados de mala calidad, montados en «perreras», sin luz por horas y horas, sin agua, pendientes de que el hampa desbordada no los atraque o les peguen un tiro? Venezuela es ahora un país donde sus jóvenes se la pasa de cola en cola, buscando alimentos, con sus muchachos a cuesta, sin casa, sin medicamentos, sin atención médica, sin comida, sin posibilidad de estudiar, trabajar, soñar, amar. Nos convirtieron en un país de jóvenes sin esperanza, tristes, con miedo al futuro.

La verdad verdadera es que seis años después todos los programas de la Revolución se vinieron abajo. Ya no hay Misiones Sociales, ni comida, ni medicamentos, ni viviendas. Ahora todo es mentira, caos, improvisación, y puras amenazas de guerra, bloqueo, sanciones. El salario no vale nada, la inflación es la más alta en la historia del mundo y nuestros muchachos venezolanos están mejor preparados que antes porque los que se fueron vendrán con mucha más experiencia y valía para aportar su granito de arena y los que aquí se quedaron están esperando el que esto cambie o mejore y re-construir juntos a nuestra Venezuela grande y hermosa.

Con Poca gasolina y largas colas se pasan la semana los conductores de Barinas

Desde el último apagón nacional se complicó más la escasez que nuevamente se había presentado aun con la aplicación del Sistema de Suministro de Combustible (Siscom), que comenzó a aplicarse desde el 18 de junio.

Desde antes del apagón del 22 de julio, ya habían vuelto las filas para echar gasolina, ya también la corrupción llegó al Sistema Siscom, y como no hay corrupto sin corruptor, se puede ver claramente como algunos de los que trabajan para el estado en este sistema de echar gasolina, se venden y meten los carros hacen que están tomando la foto y es mentira, así el carro puede echar gasolina en otra bomba o, también se ve como algunos policías meten carro de retroceso, no toman foto y el mismo carro puede surtir en otra estación de gasolina.

Por eso y otras cosas más, han regresado las interminables colas de vehículo a las estaciones de servicio (E/S) de Barinas. Los conductores denuncian que, desde antes del apagón nacional del 22 de julio, la escasez es más acentuada y hay menos bombas funcionando.

El Sistema de Suministro de Combustible (Siscom), que comenzó a regir a partir del 18 de junio, a casi dos meses de su implementación ya no era tan exitoso como el inicio, ya que también le llegó la corrupción a ese sistema y también le entra dinero evadiendo las mismas normas impuesta en el sistema, además de las estaciones de servicio se la pasan de largas colas.

En el principio con el sistema Siscomn se resolvió en parte el suministro de gasolina, no obstante, al poco tiempo de su puesta en funcionamiento también comenzaron a surgir las nuevas trampas.

Ya no se soborna a los policías y guardias que custodiaban las E/S, ahora quien recibe pago o canje por comida, es quien anota el número de placa y cédula de identidad, pero por no registrar al conductor para que este pueda tanquear en cualquier estación de servicio el día que más le convenga.

La cuestión es que hay poca gasolina llegando y muchas de las gandolas de combustible divide el echado de combustible entre dos estaciones de servicio y por otro lado no están surtiendo al ciento por ciento las estaciones del municipio eje andino.

Mientras tanto, los agricultores de los en el municipio Antonio José de Sucre, cancelan hasta 4.000 bolívares por cada litro de combustible, denunciaron que cada vez les ponen más trabas para obtener gasoil y gasolina para el trabajo en sus fincas. Indicaron que en el municipio Pedraza pagan 3.500 bolívares por un litro de gasolina así están las cosas por estos lares. Anunció de un Alcaraván XXIII:

