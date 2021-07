Nueva colección de Mara Montauti titulada «A la Inversa»

Compartir





















La Directora Creativa de la firma homónima presenta su más reciente entrega que sigue estando caracterizada por piezas vaporosas y llenas de color, las cuales nos recuerdan que el verano ya está aquí. Pantalones, faldas, blusas, crop tops, bermudas largos, sombreros y pañuelos componen esta entrega que visualmente nos da un exquisito paseo desde Positano hasta Lisboa.







Luego de 15 años de éxitos y de forjarse un nombre tanto dentro como fuera de Venezuela, Mara Montauti retorna al competitivo mundo de la moda con una nueva propuesta que no sólo promete seguir afianzándola entre su público habitual, y asimismo le abre caminos con pasos firmes en otros públicos más juveniles gracias a ese refresh que brinda una nueva figura en su equipo de trabajo: Su hija Sofía Salas.

Y como “hijo de gato, caza ratón”, no era de extrañar que Sofía no sólo heredara el buen gusto y fascinación por la moda al igual que su madre, sino que además tomara referencias que son características de esta marca -con la que creció desde su niñez-, y les diera su toque personal y particular visión, para convertirla en propia también.

Es de esa forma como Salas y Montauti se unen no sólo para presentar esta nueva colección que, por primera vez, maneja textiles con diseños propios en dos texturas distintas ejecutados en Colombia; sino que además, hacen dupla en las imágenes de la campaña fotografiada por el joven talentoso Marvin Vicente, dejando así plasmado el amplio abanico de edades en las mujeres que pueden sentirse identificadas con esta firma #MadeInVenezuela.

“A la Inversa es el nombre que quisimos darle a esta colección porque para nadie es un secreto que la Pandemia mundial nos llevó a darle un giro total a la forma de ver y hacer las cosas. Y como nuestro sector tampoco escapó de ello, buscamos una manera precisamente ‘a la inversa’ de lograr salir adelante y no dejarnos apagar por los tiempos difíciles. Y fue muy positivo atrevernos, reinventarnos, explorar y buscar soluciones, porque fue en ese camino donde decidimos apostar por crear nuestros propios textiles con nuestra firma como huella de autenticidad y originalidad”, comenta Montauti sobre esta entrega que es la número 29 en su carrera, y en donde también debuta con su propia línea de pañuelos que hacen juego con los outfits.

Así, tras participar en importantes desfiles de su natal Venezuela, abrirse puertas en tiendas y eventos benéficos y sociales en lugares como Miami, República Dominicana, México y Panamá; y de trabajar con destacadas modelos como Patricia Zabala, Georgina Mazzeo, Athina Marturet o Dayana Mendoza; Mara Montauti regresa con 12 piezas entre blusas, faldas en picos, chalecos, bermudas largos, pantalones, vestidos midi, y crop tops; cargadas de frescura, color, prints florales y veraniegos que nos llevan de paseo por las costas europeas.

