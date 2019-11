Nueva Delhi declara emergencia de salud por la toxicidad del aire

Una nube tóxica se ha asentado sobre Nueva Delhi, la capital de la India, enviando a cientos de personas a las salas de emergencias por enfermedades respiratorias, lo cual llevó el viernes a que el gobierno declarara la emergencia de salud pública, originando el cierre de escuelas y oficinas públicas.

La contaminación del aire en partes de Nueva Delhi aumentó a niveles alrededor de 20 veces lo que la Organización Mundial de la Salud considera segura.

Para el viernes por la tarde, los funcionarios de la región de la capital habían detenido todos los proyectos de construcción, planearon limitar la cantidad de vehículos en las carreteras, instaron a las personas a quedarse adentro y cerrar varios miles de escuelas primarias hasta el martes.

«Estamos en problemas», dijo el Dr. G.C. Khilnani, neumólogo de la ciudad.

Todos los inviernos, a medida que el viento se desacelera y los agricultores queman sus cosechas para hacer espacio para nuevos cultivos, el aire se llena de humo en varias las ciudades de la India, lo que pone en riesgo a cientos de millones de personas.

Además, la contaminación en Nueva Delhi empeoró aún más después de las celebraciones de Diwali, el festival hindú de la luz del fin de semana; cuando las familias encendieron fuegos artificiales a pesar de las advertencias del gobierno.

India ha luchado para enfrentar su crisis de contaminación. Los informes han encontrado que los niños del país pueden estar sufriendo daños cerebrales permanentes por el aire venenoso; y que millones de indios ya han muerto por problemas de salud relacionados con la vida en ciudades contaminadas.

El problema no se limita a la capital. Según un estudio reciente, las áreas urbanas de todo el país, desde Bombai en el oeste hasta Varanasi en el este, están luchando con niveles de alta contaminación en el aire; lo que le otorga a la India la distinción de tener 15 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo.

