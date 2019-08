Noruega no se rinde; el principal facilitador de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela; resto importancia a la decisión del mandatario Nicolás Maduro de no participar esta semana en una nueva ronda de conversaciones; y que dejó esperando a los delegados de Juan Guaidó en Barbados.

«Noruega está facilitando la negociación a solicitud de actores políticos»; señaló el diplomático Dag Nylander, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Dijo que está en contacto con ambas partes para encontrar una nueva fecha; para reanudar las conversaciones que buscan abrir un proceso de diálogo; y lograr una salida pacífica a la crisis venezolana

Nueva fecha para regresar a Barbados busca Noruega

En una entrevista con The Associated Press, Dag Nylander; del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, dijo que está en contacto con ambas partes; para encontrar una nueva fecha para reanudar las conversaciones que buscan abrir un proceso de diálogo; y lograr una salida pacífica a la crisis venezolana.

“Noruega está facilitando el proceso de negociación; a solicitud de los principales actores políticos en Venezuela y programa todas las reuniones; en función de la disponibilidad de las partes”, dijo Nylander.

“Estamos en contacto con ellos con respecto a las próximas reuniones. La facilitación continúa bajo el principio de que a las partes les gustaría; y que hay perspectivas realistas, de una solución negociada; que pueda beneficiar al pueblo venezolano”, precisó.

Maduro dijo el miércoles por la noche que decidió no enviar delegados; a la isla caribeña de Barbados, donde se reanudarían las conversaciones el jueves; en protesta por la decisión de la administración de Donald Trump de congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos. Asimismo, el mandatario decidió someter a revisión; el mecanismo de las conversaciones que comenzaron en mayo.

