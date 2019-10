Patente sugiere que la nueva Ford Bronco será completamente sin techo

El fabricante estadounidense Ford, al parecer busca eliminar completamente el techo de su nueva línea de vehículos del segmento SUV (Vehículos Sub-urbanos, por sus siglas).

Se espera que cuando presente la nueva versión de su tradicional “Bronco” el próximo año, muy posiblemente hagan lo mismo con ese modelo.

Una solicitud de patente, presentada por Ford Motors y recientemente descubierta por el medio digital FullSizeBronco.com, describe un diseño para un SUV que tiene una jaula antivuelco desmontable.

Se espera que la nuevo Bronco posiblemente tenga opciones de techo blando y paneles de techo extraíble, sin embargo ambas versiones mantendrian dejarían la jaula antivuelco en su lugar, como es el caso de los “Wrangler” de Jeep.

Parte de la razón de esto, es en el diseño se observa que los cinturones de seguridad de tres puntos están unidos a la jaula, sin embargo la patente aborda ese enganche; al incluir postes cortos con montajes de cinturones de seguridad que se deslizan en las ranuras en las que se atornilla el techo.

Si Ford Motors pone la función en producción este modelo, los propietarios podrían crear una versión del Bronco Roadster del siglo XXI, que no vendría con techo ni puertas.

Se espera que en estos últimos modelos de Bronco, también posean techos y paneles extraibles; añadiendo un atractivo adicional para los amantes de los todoterreno.

Aún no se sabe si es legal conducir una Bronco con esta configuración en plena calle, pero podría ser de lo mas emocionante aventurarse fuera de las carreteras; haciendo gala de su diseño “OffRoad” para explorar territorios agrestes.

Patent suggests new Ford Bronco will be completely topless https://t.co/ZhS4ypBFYq pic.twitter.com/iaS3kbDD0R

— Weather Internal ❌ (@Weatherinternal) October 21, 2019