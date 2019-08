Nueva guerrilla colombiana sale al ruedo desde Venezuela

Disidentes narcobandelos de las Farc crearon una nueva guerrilla colombiana que se fraguó desde desde Venezuela.

Las autoridades de inteligencia de la Policía y del Ejército colombiano trabajan en la plena identificación de los guerrilleros de las Farc. Los antisociales divulgaron u video donde aseguran estar en tierras neogranadinas, pero en realidad permanecen en tierras venezolanas.

Fuentes de la fuerza pública le confirmaron a El Tiempo que alias «Iván Márquez», «el Paisa» y «Romaña» sostuvieron una reunión en mayo de este año en territorio venezolano. «Al menos dos o tres veces se reunieron en el país vecino, muy seguramente para concretar esta nueva alianza criminal», dijo la fuente.

Los narcobandoleros cometen delitos en Colombia y se refugian en Venezuela donde encuentran protección y cobijo. Según las autoridades colombianas por estar en un territorio extranjero no se podía actuar contra ellos. Además gozaban de la protección jurídica de la Justicia Especial de Paz, la cual no podían vulnerar. La fuente señaló que la mayoría del grupo se ha mantenido en Venezuela y aún no ingresa a territorio nacional.

Operan desde Venezuela

«No tenemos duda que el video difundido esta madrugada fue grabado en Venezuela, donde hay presencia del Eln. Pero obviamente se está analizando para entregar un informe oficial», señaló la fuente.

Añadió que el hecho de que Iván Márquez sea el nuevo portavoz es evidencia de cómo será la estructura jerárquica de ese nuevo grupo ilegal.

Las fuentes señalaron que la idea de alianzas con otros grupos ya la había ambientado alias «Jesús Santrich»- El antisocial admitió que consideraban alianzas con estructuras clandestinas como el Partido Comunista Clandestino,. También con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, las milicias y el ELN.

El comisionado de paz, Miguel Antonio Ceballos, confirmó que se grabó en el país vecino. «El hecho de que Iván Márquez anuncie esa alianza con el ELN no hace sino confirmar que muy posiblemente ese video que este jueves presentaron al país haya sido hecho en territorio venezolano y con el apoyo del ELN». Los delincuentes operan desde Venezuela.

