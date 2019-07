La nueva imagen de Daniela Alvarado con 15 kilos menos

Este martes, la actriz venezolana Daniela Alvarado (37), hizo estallar las redes sociales, cuando mostró a través de su cuenta en la red social Instagram unas fotografías de su nueva imagen con 15 kilos menos.

Daniela Alvarado, se sometió a un procedimiento quirúrgico hace ya varios meses, debido a que por cuestiones de salud no podía alcanzar su peso ideal conforme a requerimientos médicos.

La publicación alcanzó rápidamente mas de 250 mil visitas en menos de 24 horas y continua haciéndose ‘viral’ al ser compartida por miles de usuarios en las redes.

Publicación viral en Instagram

En su publicación, la artista cuenta los detalles de su nueva figura: «Aquí vamos, hagan zoom a la foto para que vean bien que mi barriga tiene celulitis y ahora cicatrices, el pantalón ni hablar, da pena porque se me cae»

Igualmente, la actriz presumió la pérdida de peso que ha logrado luego del procedimiento médico: «Desde que operé hace 4 meses he perdido 15 kilos», señaló Daniela.

«Muchas personas me han preguntado como me siento después de mi operación, la respuesta es: SUPER BIEN!», afirmó emocionada la artista a través de su Instagram.

Nueva forma de vida para Daniela Alvarado

La actriz comentó en su publicación: «Hay días buenos y otros no tanto, se me olvida que no puedo comer rápido y la comida se me atasca, pero camino y se me quita»

Daniela, comentó lo difícil que le resulta adaptarse a su nueva forma de vida: «Lo único con lo que lucho en estos momentos es que me gusta muchísimo el dulce y debo medirme, y por supuesto los ejercicios, debo organizarme para tener una rutina de al menos 3 veces a la semana».

A la hora de cierre de esta nota informativa, ya la publicación de Daniela Alvarado alcanzaba casi los 296 mil likes en la red social Instagram.

