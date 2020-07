¡Ganaron los Yanquis! Stanton dio primer jonrón del arranque de Grandes Ligas (+ vídeo)

Yanquis de Nueva York ganó primer juego de la temporada de Grandes Ligas, en un «Opening Day» de dos encuentros, pero los «mulos» vencieron al actual campeón Nacionales de Washington 4-1, en juego que terminó en la sexta entrada por lluvia.

La corta campaña regular de 60 juegos, comenzó en el estadio Nationals Park, sin aficionados por el coronavirus que azota al mundo; especialmente Estados Unidos, el país foco en el orbe.

Aún con todo y eso, la voz de «playball» se escuchó a las 7:09 de la noche con el duelo entre Gerrit Cole (1-0), por la novena neoyorquina; Max Scherzer (0-1) por los capitalinos,

En un juego que duró 1 hora y 59 minutos, comenzó con poder, con el primer cuadrangular de la particular campaña, por parte de Giancarlo Stanton; quien la sacó por el jardín central y se consiguió en circulación a Aaron Judge y abrir la pizarra 2-0.

Nacionales ripostó con su única rayita, en cierre del mismo tramo; con el bambinazo de Adam Eaton, entre las praderas derecha y central.

Yanquis atacó de nuevo en la parte alta del tercero episodio, con tubey de Judge que fletó a Andrew Stevenson; más otros en el quinto, ahora con Stanton con sencillo que engomó a colombiano Gio Urshela.

Por Yanquis, el venezolano Gleyber Torres 2-o, con boleto.

Por Nacionales, el criollo Asdrúbal Cabrera de 1-0.

Por su parte, la MLB y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas anunciaron que la postemporada de 2020 se expande con 16 clubes.

Este nuevo formato consiste en ocho series de 16 comodines que se disputará a juegos del mejor de tres; antes de las Serie Divisionales.

Los sembrados más altos recibirán cada uno de los tres partidos; que serán del 29 de septiembre al 2 de octubre. El calendario entero de la Postemporada 2020 será anunciado en las próximas semanas.

En este arranque de la temporada, se pudo conocer que el guardabosque dominicano de Nacionales de Washington; Juan José Soto, dio positivo por COVID-19.

Durante una videoconferencia con los medios, el gerente general de Washington, Mike Rizzo, informó que Soto es asintomático, mientras que el resto del equipo dio negativo a la pruebas.

The 1st homer of 2020 belongs to @Giancarlo818. 💪 pic.twitter.com/Q1cZCu7m0E

— MLB (@MLB) July 23, 2020