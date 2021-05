¡Próximamente! Estas serán los nuevas funciones de Telegram

Uno de los tres astronautas que llegó a la luna en el Apolo 11, Michael Collins, murió éste miércoles 28 de abril a la edad de 90 años; tras luchas contra el cáncer que padecía.

Collins fue uno de los tres tripulantes del histórico vuelo del Apolo 11, la primera misión de aterrizaje lunar en 1969, quien junto a Neil Armstrong y Buzz Aldrin partieron; desde Cabo Cañaveral (Florida) despegaron el 16 de julio a las 9:32, hora local, hacia la luna como parte del programa Apolo de la NASA.

Respecto a la noticia de que el astronauta Michael Collins murió, la dio a conocer su familia, mediante un comunicado en Twitter; «Pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado. Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final, de la misma manera».

Fue desde esa estación, que despegó el cohete Saturno V el cual transportaba la nave con los tres astronautas que llegaron a la superficie lunar; cuatro días después, el 20 de julio.

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm

— NASA (@NASA) April 28, 2021